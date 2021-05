Covid-19 en 24h : vaccin pour les 12-15 ans, fonds de solidarité, réouverture des terrasses…

L'INFO À SUIVRE - Début de l'évaluation du vaccin Pfizer/BioNTech pour les 12-15 ans

L'Agence européenne des Médicaments (EMA) a annoncé avoir entamé l'évaluation de l'utilisation chez les 12-15 ans du vaccin Pfizer/BioNTech contre le Covid-19, après des demandes d'autorisation déposées par les deux entreprises pour cette tranche d'âge dans l'UE et aux États-Unis. Aucun vaccin n'existe pour l'instant pour les enfants, moins exposés aux cas graves de la maladie et dont la vaccination n'a pas été une priorité jusqu'ici.

Dans un communiqué, l'EMA indique que son Comité des médicaments à usage humain « va mener une évaluation accélérée des données transmises » à propos de ce vaccin. Ces données incluent les résultats d'une large étude clinique en cours, impliquant des adolescents à partir de 12 ans, selon l'EMA. « L'EMA communiquera les résultats de son évaluation, attendus en juin sauf si des informations complémentaires sont nécessaires », précise l'agence. Si l'autorisation était accordée, elle s'appliquerait dans les 27 États-membres de l'UE.

LE CHIFFRE - 2.495 milliards de dollars

Les mesures de restrictions liées au Covid-19 ont dopé l'e-commerce l'an dernier d'après un rapport de la Cnuced (Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement). Elle s'est basée pour cela sur les statistiques de sept pays (Australie, Canada, Chine, Corée du Sud, Singapour, Royaume-Uni et Etats-Unis) représentant près des deux tiers des ventes en ligne B2C.

Les données relatives à ces pays montrent que les ventes au détail en ligne ont progressé de 22,4% l'an dernier, pour atteindre 2.495 milliards de dollars, alors qu'elles avaient augmenté de 15,1% entre 2018-2019.

#eCommerce's dramatic rise amid #COVID19 restrictions pushed the share of retail sales done online from 16% to 19% in 2020, according to new @UNCTAD estimates. https://t.co/89tc4ctZtB pic.twitter.com/z8bRdP6tIP — UNCTAD (@UNCTAD) May 3, 2021

Les évolutions sont toutefois contrastées selon les pays, avec un bond des ventes au détail en ligne de 59% en Australie, de 46,7% au Royaume-Uni et de 32,4% aux Etats-Unis, contre +14,6% en Chine. La Cnuced ne dispose pas encore de données mondiales pour 2020, mais des études suggèrent une forte croissance du commerce en ligne aussi à d'autres régions.

LA PHRASE - « Nous garderons l'intégralité du fonds de solidarité pour le mois de mai même s'il y a des réouvertures partielles à partir du 19 mai »

Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a présenté ce lundi 3 mai l'évolution des mesures d'accompagnement des entreprises en fonction du calendrier du déconfinement. Ainsi, rien ne change pour le mois de mai concernant le fonds de solidarité. C'est à partir de juin que le dispositif évolue.

Les commerces partiellement ouverts auront alors accès au fonds de solidarité quelle que soit leur perte de chiffre d'affaires, alors qu'il était pour l'instant réservé aux entreprises perdant au moins la moitié de leur chiffre d'affaires en raison des fermetures imposées par les autorités. Le montant des indemnisations sera défini avec les professionnels des secteurs concernés - une réunion était prévue cet après-midi - et ces aides seront dégressives jusqu'à fin août. Bruno Le Maire a par ailleurs annoncé une « clause de rendez-vous fin août pour nous assurer que chacun a été bien accompagné et que le retour à la normale s'est fait dans de bonnes conditions ».

LE GRAPHIQUE - La croissance du secteur manufacturier se poursuit en avril

L'activité du secteur manufacturier français a poursuivi sa forte progression en avril, malgré un léger ralentissement de sa croissance, selon des données publiées lundi par le cabinet IHS Markit.

L'indice PMI des directeurs d'achats, qui mesure la performance du secteur sur la base des données recueillies auprès d'un panel de 400 entreprises opérant en France, a atteint 58,9 en avril, contre 59,3 en mars. Un indice supérieur à 50 témoigne d'une expansion de l'activité, tandis qu'un indice inférieur à 50 illustre une contraction.

EN RÉGIONS - Services informatiques : la crise sanitaire n'a pas raboté les ambitions de Xefi

Le prestataire informatique lyonnais pour les TPE/PME Xefi, basé à Rillieux-la-Pape (Rhône), vient d'acquérir Iilyo, une société spécialisée dans l'hébergement de données. Cette acquisition vient ainsi renforcer l'offre de Xefi : « Iilyo a développé un cloud en full stack Linux », explique Sacha Rosenthal, PDG et fondateur en 1997 de Xefi. Une étape supplémentaire dans la croissance "en spirale" de Xefi, dont la crise sanitaire n'a pas raboté les ambitions, à la fois domestiques et européennes.

À L'ÉTRANGER - La Grèce rouvre les terrasses de cafés et restaurants, après six mois de fermeture

Après six mois de fermeture, les cafés et les restaurants, partout en Grèce, ont rouvert lundi leurs terrasses. Cela s'effectue avec des mesures strictes : les employés devront notamment réaliser des autotests une fois par semaine et porter des masques. Six personnes maximum à table sont autorisées et la fermeture des établissements est prévue à 23h pour respecter le couvre-feu toujours en vigueur.

La Grèce prévoit de dépenser 11,6 milliards d'euros cette année pour compenser les effets de la pandémie, après 24 milliards l'an dernier. Le gouvernement grec mise surtout sur la relance du tourisme, à partir du 15 mai, pour redémarrer l'économie. Plus d'un quart de son revenu dépend de ce secteur.

L'aide internationale afflue en Inde

De l'aide internationale, sous forme d'équipements médicaux et de générateurs d'oxygène, est arrivée ce week-end en Inde depuis la France et l'Allemagne, après une première livraison vendredi des États-Unis. Le Royaume-Uni a annoncé pour sa part qu'il allait envoyer 1.000 respirateurs supplémentaires dans ce vaste pays de 1,3 milliard d'habitants.

370.000 nouvelles contaminations ont été enregistrées en 24 heures en Inde. Le pays a aussi été endeuillé par 3.400 décès supplémentaires, ce qui porte le bilan total à plus de 219.000 morts pour près de 20 millions de contaminations. Pour alléger la pression sur les hôpitaux de la ville, qui manquent de lits, de médicaments et d'oxygène, les autorités de New Delhi ont prolongé de nouveau d'une semaine le confinement, qui devait s'achever lundi, dans la mégapole de 20 millions d'habitants.

Le Danemark renonce au vaccin Johnson & Johnson

Premier pays en Europe à avoir abandonné le vaccin d'AstraZeneca contre le Covid-19 en avril, le Danemark a annoncé ce lundi faire également une croix sur celui de Johnson & Johnson à cause de possibles effets secondaires graves, malgré les feux verts du régulateur européen et de l'OMS pour l'utiliser.

Avec cette décision, le Danemark figure parmi les premiers dans le monde à renoncer au vaccin de Johnson & Johnson. Le pays ne l'avait toutefois jamais autorisé. Son emploi ou non faisait l'objet d'une évaluation depuis mi-avril. Cette décision va ralentir de quatre semaines la campagne d'immunisation en cours dans le pays nordique, où l'épidémie est considérée comme "sous contrôle" et où la majorité des personnes à risque et des personnels de soin a été vaccinée. Selon le dernier pointage, 11,5% des 5,8 millions de Danois sont entièrement vaccinés et 23,4% ont reçu une première injection.

Hong Kong émerge de sa plus longue récession depuis des décennies

L'économie hongkongaise a renoué avec la croissance au premier trimestre, après six trimestres consécutifs de contraction de son PIB, la plus longue récession depuis des décennies selon des chiffres officiels annoncés ce lundi 3 mai. Cette série noire a pris fin au premier trimestre, avec une croissance du PIB de 7,8%.

Hong Kong fait partie des rares territoires au monde entrés dans la pandémie alors qu'ils étaient déjà en pleine récession. En 2019, les mois de manifestation pro-démocratie avaient coïncidé avec la montée des tensions entre Pékin et Washington sur les dossiers commerciaux. Principale porte d'accès au vaste marché chinois, Hong Kong en avait naturellement ressenti le contre-coup.

