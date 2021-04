Covid-19 en 24h : vaccination des adultes, bénéfice d'AstraZeneca, chômage brésilien...

Le Brésil a enregistré un nouveau record de 14,4 millions de chômeurs de décembre 2020 à février 2021, alors que le pays a dépassé jeudi soir le seuil des 400.000 morts du Covid-19. (Crédits : Reuters)

Alors que le gouvernement vient de dévoiler les grandes étapes du déconfinement, la vaccination sera ouverte à tous les adultes dès le 15 juin. De son côté, Emmanuel Macron veut préparer la deuxième partie de la relance en allant « au contact » des Français. Cependant, au Brésil, la situation continue de s'assombrir avec plus de 14,4 millions de chômeurs, un record... Voici le graphique et les informations éclairantes de ces dernières 24 heures à suivre sur l'actualité Covid, en France et dans le monde.