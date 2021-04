COVID-19 en 24h : « plan jeunesse », relance européenne, Angoulême...

L'INFO À SUIVRE - Laurent Berger (CFDT) réclame un « grand plan jeunesse »

Le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger appelle à un « grand plan jeunesse » pour assurer « un rattrapage de solidarité » à l'égard des 15-25 ans.

« J'en appelle à un vaste plan d'investissement et de solidarité à l'égard des jeunes », a déclaré sur France 2 le dirigeant du premier syndicat français.

« Notre génération aura un devoir à l'égard de cette jeunesse qui paye un lourd tribut », a-t-il ajouté, en reconnaissant qu'« il faudra regarder comment on finance » ce plan.

Il a cité « les 15-25 ans », qui « traversent une épreuve terrible depuis plus d'un an », soit « pour des raisons économiques, soit de lien social, soit d'accès à une scolarité normale ». « Toutes les études psychologiques montrent que ce sont ceux qui sont le plus impactés aujourd'hui », a-t-il fait valoir.

LE CHIFFRE - 2 milliards de doses

Le laboratoire chinois Sinovac a annoncé qu'il avait doublé la capacité de production de son vaccin, à 2 milliards de doses par an.

Le vaccin, baptisé CoronaVac, est l'un des quatre antidotes approuvés par le gouvernement chinois. Dans un communiqué, Sinovac précise avoir achevé la mise en place d'une troisième chaîne de production. Deux doses sont nécessaires par patient.

Sinovac précise avoir déjà livré 200 millions de doses dans plus de 20 pays dont la Chine. Le groupe ajoute avoir reçu des autorisations pour commercialiser son produit dans plus d'une trentaine de pays.

LA PHRASE - « J'aimerais que la cavalerie européenne arrive aussi à temps »

Le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire a fustigé la lenteur de certains pays, Allemagne en tête, pour ratifier le fonds de relance européen de 750 milliards d'euros, une étape indispensable aux décaissements des sommes dans l'ensemble de l'Union européenne.

« Je constate que la cavalerie américaine arrive à temps, que l'argent il est là, il est aux Etats-Unis », a-t-il déclaré sur CNews.

« J'aimerais que la cavalerie européenne arrive aussi à temps », a-t-il ajouté, faisant part de sa « préoccupation » devant le fait que « la mesure sur les ressources propres, celle qui permet de décaisser l'argent européen, n'a toujours pas été ratifiée par les 27 Etats membres de l'Union européenne ».

LE GRAPHIQUE - Une hausse des ventes de voitures neuves en trompe l'oeil en mars

Les immatriculations de voitures neuves en France ont rebondi de 191,66% en mars à 182.775 véhicules, selon des données du Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA). Une hausse toutefois en trompe l'oeil car l'an passé, les ventes du mois de mars avaient été amputées par le premier confinement.

Le volume enregistré en mars 2021 reste ainsi inférieur à la moyenne des immatriculations d'un mois de mars qui tourne autour de 210.000 véhicules, a souligné un porte-parole du CCFA.

Pour 2021, le CCFA prévoit une hausse des immatriculations limitée à 9% par rapport à 2020 car il s'attend à des effets de base liés à l'explosion des ventes l'an dernier après le premier confinement.

EN RÉGIONS -

L'édition 2021 du Festival international de la bande dessinée à Angoulême est annulée en raison de l'épidémie, ont annoncé les organisateurs.

Chères festivalières, chers festivaliers,



Le Festival a pris la décision de vous donner rendez-vous du 27 au 30 janvier 2022. pic.twitter.com/QOmkMWhikG — Festival d'Angoulême (@bdangouleme) April 2, 2021

Ce Festival qui se tient traditionnellement fin janvier, et qui avait remis ses prix à huis clos à cette époque, a renoncé à une édition grand public exceptionnelle en plein air fin juin 2021, a expliqué la direction dans un communiqué.

À L'ÉTRANGER - Le déficit italien se creuse à 9,5% du PIB en 2020

Le déficit public de l'Italie a grimpé à 9,5% du PIB en 2020, a annoncé vendredi l'Institut national des statistiques (Istat).

En 2019, le déficit s'était élevé à 1,6% du PIB. Cette hausse est due à la baisse des recettes fiscales et à l'envolée des dépenses de l'Etat engendrée par les mesures de soutien mises en place pour contrer les effets de la crise sanitaire sur l'économie.

Au seul quatrième trimestre, le déficit public s'est élevé à 5,2% du PIB, contre 1,9% sur la même période un an auparavant.

L'Angleterre ferme ses frontières à quatre nouveaux pays

Le gouvernement britannique a annoncé fermer les frontières de l'Angleterre aux non-résidents arrivant de quatre nouveaux pays afin d'éviter l'importation de variants susceptibles de compromettre la campagne de vaccination.

Cette mesure, qui vise le Kenya, le Pakistan, les Philippines et le Bangladesh, entrera en vigueur le 9 avril à 04H00 (03H00 GMT), a précisé le ministère des Transports dans un communiqué.

Elle ne s'appliquera pas aux ressortissants britanniques et irlandais, ni aux personnes résidant au Royaume-Uni, qui devront toutefois se soumettre à leur arrivée à une quarantaine de dix jours à l'hôtel, à leurs frais.

