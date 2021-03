COVID-19 en 24h : aides aux entrepreneurs, faiblesse de l'euro, production de vaccins...

Alors que l'Europe continue à prendre du retard dans sa campagne de vaccination, l'euro plonge face au dollar ce lundi. (Crédits : GONZALO FUENTES)

Alors que l'Europe accumule du retard dans sa campagne de vaccination, les soutiens s'organisent sur différents fronts. Dans le Bas-Rhin, l'entreprise Merck va proposer d'aider les industriels européens à produire plus de doses. En France, les aides aux entrepreneurs ont atteint des sommets en 2020... Voici le graphique et les informations éclairantes de ces dernières 24 heures à suivre sur l'actualité Covid, en France et dans le monde.