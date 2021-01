COVID-19 en 24h : « Pour toujours », CES 2021, confinement généralisé...

L'INFO À SUIVRE - Le nombre de tests de nouveau en hausse

Le nombre de tests de dépistage du Covid-19 réalisés en France est reparti à la hausse la semaine dernière. Entre le 4 et le 10 janvier, « 2.041.800 résultats de tests RT-PCR et antigéniques ont été validés par un professionnel de santé », parmi lesquels « un peu plus d'un quart (26,4 %) étaient des tests antigéniques », a indiqué la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) dans un communiqué de presse.

Ainsi, « le nombre de tests validés au cours de cette semaine augmente (+173.200 tests) par rapport à la semaine précédente, où 1.868.600 tests RT-PCR et antigéniques avaient été réalisés, dont environ un tiers étaient des tests antigéniques (36,9 %) », a souligné le service statistique des ministères sociaux.

Toutefois, selon la Drees, "l'essentiel" de cette hausse est attribuable au fait que cette semaine ne comportait pas de jour férié, contrairement à la semaine précédente.

Par ailleurs, « la part des tests validés en moins de 24 heures reste pratiquement stable avec 93% des tests validés au plus tard 24 heures après le prélèvement, contre 94% la semaine précédente ».

LE CHIFFRE - 28 millions de doses de vaccins injectées

C'est ce qui a été injecté en 36 jours dans 46 pays du monde d'après l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Des campagnes de vaccination menées essentiellement dans des pays riches.

« Il y a des populations qui veulent et ont besoin de vaccins et qui ne vont pas les recevoir à moins que, et jusqu'à ce que, nous partagions mieux », a affirmé le directeur chargé des questions d'urgence sanitaire à l'Organisation Mondiale de la Santé Michael Ryan ajoutant que « tout le monde doit faire plus ».

