CARTE. La course à la vaccination en Europe, par pays

(Crédits : DR)

Globalement critiquée pour son démarrage poussif, la vaccination contre le Covid-19 en Europe est en réalité très hétérogène, certains pays étant plus avancés que d'autres. A l'heure actuelle, deux vaccins sont autorisés au sein de l'Union européenne, ceux de Pfizer-BioNtech et de Moderna. De quoi vacciner 380 millions d'Européens, soit 80% de la population, selon la présidente de la Commission Ursula von der Leyen. La course est-elle mieux menée outre-Atlantique ?