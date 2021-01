Relance : les propositions des experts-comptables à Bruno Le Maire

Les nuages s'amoncellent toujours au-dessus des TPE et PME françaises en ce début d'année 2021. L'apparition de nouveaux variants, le durcissement des mesures d'endiguement dans les zones les plus tendues ont douché les espoirs d'une reprise rapide et solide au cours du premier trimestre.

Dans sa dernière note de conjoncture, la Banque de France anticipe une perte de PIB d'environ 7% au mois de janvier. Dans ce contexte tourmenté, l'Ordre des experts-comptables, présidé par Lionel Canesi, doit présenter prochainement 50 propositions au ministre de l'Économie Bruno Le Maire.

"Préparer la reprise devrait être une cause nationale. Notre rôle est de faire des propositions d'amélioration des dispositifs actuels et de lancer des pistes pour relancer l'économie [...] En France, on a la chance d'avoir des mesures extraordinaires mais il faut regarder qui sont les oubliés des aides", a expliqué le responsable lors d'un point presse.

Il faut rappeler que le gouvernement a depuis le début de la pandémie mis en œuvre un certain nombre de mesures d'urgence extrêmement favorables aux entreprises (PGE, fonds de solidarité, report de cotisations et de prélèvements). L'arrivée du vaccin en France et le possible ralentissement du nombre de contaminations dans les mois à venir ouvrent des perspectives pour la relance économique.

