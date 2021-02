COVID-19 en 24h : recherche anti-Covid, réouverture des musées, baril de Brent...

La ministre de la Cultre Roselyne Bachelot, au sujet de la réouverture des musées. (Crédits : POOL)

Face au risque d'arriver dernier sur la relance, les pays redoublent d'efforts pour valoriser leurs laboratoires et leurs forces de production. Après avoir pris du retard dans le développement d'un vaccin français, le gouvernement vient ainsi d'annoncer le financement de projets privés pour 300 millions d'euros. De son côté, le Royaume-Uni doit faire face aux critiques émises contre le vaccin développé par Oxford et AstraZeneca... Voici le graphique et les informations éclairantes de ces dernières 24 heures à suivre sur l'actualité Covid, en France et dans le monde.