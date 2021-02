COVID-19 en 24h : déficit commercial, chômage des jeunes, frontières australiennes...

Premiers touchés par la crise, le taux de chômage des jeunes explose et atteint 23,4% en décembre 2020, selon les chiffres d'Eurostat le 1er février. (Crédits : Reuters)

Face au risque de troisième vague, les autorités sanitaires alertent sur le caractère plus contagieux des variants. Elles appellent à prendre des mesures plus strictes, alors que le déficit commercial continue de se creuser. L'économie française pourra-t-elle surmonter la crise ? Voici les informations éclairantes de ces dernières 24 heures à suivre sur l'actualité Covid, en France et dans le monde.