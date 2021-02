COVID-19 en 24h : retour du «Conseil stratégique», emploi américain, Pâques confiné...

(Crédits : Stringer .)

Conseil scientifique, conseil de Défense, cabinets de conseillers privés... L'État relance un organe de consultation pour anticiper et gérer le risque de crise sanitaire. Cette fois, il compte le faire avec les acteurs de l'industrie pharmaceutique réunis dans un Conseil stratégique. Outre-Atlantique, les niveaux de chômage, jamais vu depuis la Grande Dépression, continuent d'inquiéter. Voici le graphique et les informations éclairantes de ces dernières 24 heures à suivre sur l'actualité Covid, en France et dans le monde.