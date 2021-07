Covid-19 : près de 8 décès sur 10 sont des personnes non vaccinées, selon une étude

Alors que la France est frappée par une quatrième vague de Covid-19, le service statistique des ministères sociaux (Drees) publie ce vendredi pour la première fois une étude qui rapproche le statut vaccinal et les entrées hospitalières. Le résultat est sans appel : 85% des malades hospitalisés sont des personnes non vaccinées, y compris en réanimation. Le ratio est similaire lorsque l'on regarde le nombre de décès puisque 78% des victimes sont des personnes n'ayant pas reçu de doses de vaccin.

Cette étude - qui croise les données sur les résultats des tests Covid-19, les vaccinations et les hospitalisations conventionnelles ou en soins critiques (réanimation, soins intensifs et soins continus) pour cette maladie - sera actualisée toutes les semaines à partir d'août.

Plus précisément, selon les premiers résultats, pour une période allant du 31 mai au 11 juillet, les personnes non vaccinées représentaient 84% des entrées en hospitalisation dite conventionnelle et 85% des hospitalisations en soins critiques. Les patients complètement vaccinés représentaient, eux, 7% des admissions, soit une proportion cinq fois plus faible que la couverture vaccinale de la population à l'époque.

Le variant Delta plus virulent

Au moment de l'étude, environ 35% de la population avaient un schéma vaccinal complet et 45% n'avaient reçu aucune dose de vaccin. "La remontée récente des entrées hospitalières est portée par les personnes non vaccinées", note la Drees. Elle précise qu'il y avait le 11 juillet en moyenne 55 admissions quotidiennes en hospitalisation de personnes non vaccinées et 7 de personnes complètement vaccinées, contre 50 et 6 la semaine précédente.

Concernant les décès de patients Covid-19, une très large majorité (78%) concernent des personnes non vaccinées, 11% des personnes complètement vaccinées, et 11% des personnes ayant reçu une première dose, selon les chiffres présentés.

D'autre part, le variant Delta "génère une proportion un peu plus élevée de cas graves", ajoute l'étude. La part des patients présentant la mutation portée par ce variant apparaît en effet un peu plus élevée parmi les admissions en soins critiques que parmi les entrées en hospitalisation conventionnelle. Ces enseignements restent toutefois "fragiles, en raison de la faiblesse du nombre de cas identifiés sur cette première période d'étude", précise la Drees.

Depuis le 12 juillet, jour de l'allocution d'Emmanuel Macron, la campagne de vaccination française s'est accélérée. L'appel du président de la République à la mobilisation pour la vaccination et la pression mise sur les non-vaccinés pour éviter une nouvelle vague de Covid-19 ont en effet provoqué un sursaut des prises de rendez-vous. A tel point qu'aujourd'hui, plus d'un Français sur deux est totalement vacciné. Néanmoins, malgré ce coup d'accélérateur, le variant Delta continue de se propager à vitesse grand V et représente désormais plus de 90% des cas de contaminations, selon le site CovidTracker.

(Avec AFP)