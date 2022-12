Covid-19 : ralentissement des nouveaux cas en France dans un contexte de « triple épidémie »

En pleine neuvième vague de Covid-19, la situation commence enfin à se calmer dans l'Hexagone. En effet, si l'épidémie, qui avait connu un ralentissement après une vague au sortir de l'été, était repartie depuis plus d'un mois et a donné lieu à un nombre d'hospitalisations inédit depuis le printemps dernier, la vague actuelle ralentit désormais en termes de contaminations et d'hospitalisations, comme le prouvent les chiffres hebdomadaires publiés jeudi par les autorités sanitaires.

La circulation du coronavirus « a ralenti sur le territoire national, mais restait à un niveau élevé » la semaine dernière, explique l'agence Santé publique France dans un bulletin publié sur son site, avant de préciser « qu'une baisse du taux d'incidence et du taux de positivité était observée dans la quasi-totalité des régions et des classes d'âge », même si, dans certaines régions, Santé publique France souligne que les admissions à l'hôpital restent en hausse.

Ainsi, la vague actuelle semble avoir atteint son sommet et depuis plusieurs jours, le nombre quotidien de nouveaux cas est en diminution. Les nouvelles hospitalisations ont également reculé de 4% la semaine dernière, à 8.354 patients. Cependant, en soins critiques, la tendance augmente légèrement (+1% à 737 admissions).

Une « triple épidémie » en France

Cette vague de Covid-19, qui contribue très largement à la « triple épidémie » que connaît actuellement la France, met à rude épreuve le système de santé français. En effet, si les gestes barrières et le port du masque mis en œuvre face au Covid-19 ont contribué à endiguer d'autres maladies ces deux dernières années, elles sont nombreuses à repartir de plus belle cet hiver. Ainsi, au Covid-19 s'ajoutent la grippe, dont l'épidémie s'étend sur tout le territoire, et la bronchiolite, à des niveaux record depuis plus de dix ans chez les nourrissons malgré un récent ralentissement.

L'agence sanitaire a donc réitéré son encouragement à la vaccination contre la grippe et le Covid-19 pour les personnes à risque, mais également au respect des gestes barrières tels que le port du masque en lieu clos et fréquenté.

Explosion des cas de Covid-19 en Chine Si la situation semble s'apaiser en France, elle s'aggrave dans la deuxième puissance mondiale. En effet, si Pékin imposait de strictes mesures sanitaires depuis 2020 dans le cadre de sa politique « zéro-Covid », la levée de ces restrictions par le gouvernement à la suite de manifestations dans les grandes villes du pays ont fait exploser les cas. Des estimations font état de 2,1 millions de décès potentiels compte tenu des niveaux d'immunité très faibles, notamment en raison d'une inefficacité des vaccins. Pourtant, selon les chiffres officiels, seuls sept patients sont décédés du Covid-19 depuis la levée des restrictions début décembre. Ainsi, une grande partie des Chinois sont désormais livrés à eux-mêmes, au moment où médicaments contre la fièvre et autotests font défaut face à une demande exponentielle. En réponse à cela, la Chine a annoncé ce vendredi réquisitionner la production de certaines entreprises pharmaceutiques. Elles sont au moins une douzaine à avoir reçu l'ordre de « garantir l'approvisionnement » en médicaments clés. Face à l'urgence de la situation, les Etats-Unis, qui « disposent de millions de doses », ont même annoncé ce 21 décembre être prêts à fournir à la Chine des vaccins contre le Covid, si Pékin « le désire ».

