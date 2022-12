Covid : les Etats-Unis proposent à la Chine de lui fournir des vaccins

Les Etats-Unis au secours de la Chine. Alors que les contaminations augmentent en Chine, Washington s'est dit à nouveau prêt à fournir des vaccins contre le Covid à Pékin. S'exprimant lors d'un point de presse quotidien, le porte-parole du département d'Etat, Ned Price, a rappelé que les Etats-Unis disposaient de millions de doses de vaccins et qu'ils étaient prêts à en envoyer si Pékin le désirait.

« Les Etats-Unis sont le plus gros donateur de vaccins anti-Covid à travers le monde. Nous sommes prêts à continuer à aider les gens à travers le monde, y compris la Chine, avec ces vaccins ou tout autre soutien contre le Covid », a-t-il affirmé. « Il est de l'intérêt de la communauté internationale que nous puissions, collectivement, aider la Chine à garder (l'épidémie) sous contrôle ». Sans préjuger de la réponse de la Chine, soulignons que le président Xi Jinping expliquait début décembre au président du Conseil européen Charles Michel que « le variant Omicron du virus du Covid, moins mortel, permet plus de souplesse » dans les restrictions en Chine.

Seuls sept patients sont morts du Covid depuis la levée des restrictions (chiffres officiels)

La Chine n'a d'ailleurs rapporté ce mercredi aucun nouveau décès lié au Covid-19, après un changement de méthodologie pour la comptabilité des cas. Les autorités chinoises ont précisé que seules les personnes décédées directement d'une insuffisance respiratoire liée au Covid-19 étaient comptabilisées dans les statistiques. Cette méthodologie « scientifique » selon les autorités dresse cependant un tableau plus réduit de la situation. « Après une infection par le variant Omicron, la principale cause de décès sont des maladies sous-jacentes », s'est défendu mardi Wang Guiqiang, un responsable de la Santé de la ville de Pékin. « Seul un petit nombre meurent directement d'une insuffisance respiratoire causée par le Covid ». Selon les chiffres officiels, seuls sept patients sont morts du Covid depuis la levée des restrictions début décembre.

Depuis 2020, la Chine imposait de strictes restrictions sanitaires, au nom d'une politique dite « zéro Covid » qui a permis de protéger les personnes les plus à risque, généralement peu vaccinées. Le pouvoir a mis fin inopinément à la plupart de ces mesures début décembre sur fond d'exaspération grandissante de la population. Depuis, le nombre de cas explose et, de l'aveu même des autorités, l'ampleur de l'épidémie est « impossible » à déterminer.

Pékin refuse encore d'autoriser les vaccins à ARN

Selon les estimations, un tiers des Chinois de 80 ans et plus ne sont toujours pas pleinement vaccinés, sur un taux de vaccination de moins de 10% de la population totale. La société britannique d'analyses médicales Airfinity a récemment livré des prédictions inquiétantes : jusqu'à 2,1 millions de personnes pourraient mourir du Covid en Chine, compte tenu des niveaux d'immunité actuels. Pour arriver à ce chiffre, elle s'est inspirée de la 5e vague survenue à Hong Kong cette année, où l'hésitation des personnes âgées à se faire vacciner a été dramatique.

Aujourd'hui, l'absence de lignes directrices claires fait toujours douter les seniors chinois sur la sûreté des vaccins, observe Ben Cowling, professeur d'épidémiologie à l'école de santé publique de l'université de Hong Kong. Et le nombre limité de cas en Chine jusqu'à présent a fait que « le bénéfice perçu de la vaccination est encore assez faible, si vous n'êtes pas susceptible d'être infecté... vous ne tirerez peut-être aucun bénéfice de la vaccination ». Mais même si la Chine parvient à remonter son taux de vaccination, des doutes persistent sur l'efficacité à long terme des vaccins chinois. Pékin refuse encore d'autoriser les vaccins à ARN comme Pfizer-BioNTech et Moderna, réputés plus efficaces.

(Avec AFP)