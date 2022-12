Covid : la France impose un test négatif aux voyageurs en provenance de Chine

La France s'aligne finalement sur les mesures prises par l'Italie puis l'Espagne quelques jours plus tôt. Désormais, « tous les passagers en provenance de Chine, par vol direct ou avec escale, et à destination du territoire français devront présenter, avant l'embarquement, le résultat négatif d'un test PCR ou antigénique de moins de 48 heures », a annoncé les ministères de la Santé et des Transports dans un communiqué vendredi soir.

Face à l'explosion des cas d'infections au coronavirus en Chine où le virus est apparu la première fois fin 2019, la France rejoint l'Italie et l'Espagne parmi les pays européens imposant des restrictions, alors que l'UE n'est pas parvenue à parler d'une seule voix sur ce sujet.

Tous les voyageurs de Chine à destination de la France - par un vol direct ou avec escale - devront apporter au départ la preuve d'un test (PCR ou antigénique) négatif de moins de 48 heures, a indiqué une source gouvernementale lors d'une conférence de presse.

Quelle stratégie européenne ?

Reste toutefois à savoir quelles règles appliquer, dans le cas où un voyageur en provenance de Chine, atterrirait en Allemagne par exemple, avant de se rendre dans l'Hexagone. « En parallèle, les discussions se poursuivent avec nos partenaires européens afin de coordonner les mesures de prévention et de surveillance de l'épidémie de la Covid-19 », précisent les ministères français. Mais pour l'heure, aucune coordination européenne n'a été actée.

En France, d'autres tests seront réalisés à l'arrivée de manière aléatoire, les prélèvements positifs faisant l'objet d'un séquençage afin de détecter d'éventuels nouveaux variants du virus. Les voyageurs "se seront engagés" au départ "à s'isoler" s'ils sont testés positifs à l'arrivée, a indiqué la source gouvernementale.

En outre, le port du masque sera obligatoire à bord des vols au départ de Chine vers la France.

Un décret de la Première ministre Elisabeth Borne portant ces mesures de restriction sera publié au cours du week-end « et notifié à la Commission européenne et aux Etats membres de l'UE », indique un communiqué du gouvernement.

Dans la foulée, la Grande-Bretagne est l'autre Etat qui a rejoint ce nouveau mouvement de précaution face à la recrudescence du Covid. Selon la BBC et la chaîne Sky News, Londres devrait demander aux voyageurs en provenance de Chine de fournir un test négatif avant leur départ. Les autres pays sont pour l'heure les Etats-Unis, l'Inde, ou encore Israël.

(Avec AFP)