Crise sanitaire, management, télétravail... les ressources humaines mises à rude épreuve

Confinement, protocole sanitaire, prévention des risques, télétravail, souffrance des salariés, arrêts de travail... depuis le début de la pandémie, les services de ressources humaines sont bousculés par la tempête Covid. Le dernier baromètre dévoilé par l'association nationale des ressources humaines (DRH) ce jeudi 11 février montre que la profession s'attend encore à une avalanche de tâches en lien avec les vagues d'épidémie au moins jusqu'à la fin du premier semestre. Parmi les priorités évoquées figure, en premier lieu, la gestion de la prévention liées à la crise sanitaire (85%). Viennent ensuite l'accompagnement du management (84%) et enfin le développement et la consolidation du travail à distance (73%). La persistance du virus et le prolongement des mesures d'endiguement plongent une nouvelle fois les entreprises dans un épais brouillard.

Si l'arrivée du vaccin a pu donner des lueurs d'espoir, la lenteur de la campagne de vaccination et la multiplication des variants repoussent toujours plus loin la sortie de crise. "Dans les entreprises, le climat social est complexe depuis un an. Avec la crise économique, sociale,...