Débat télé des Européennes : les 12 candidats ont-ils raté leur premier round ?

Une grande cacophonie ponctuée par quelques passes d'armes: le laborieux débat télévisé, premier du genre, qui a réuni jeudi douze têtes de liste pour les Européennes, a rétabli le clivage entre souverainistes et fédéralistes, sans éviter les guerres fratricides.

D'abord prévu à neuf, le débat diffusé sur France 2 et France Inter s'est élargi sous la pression des candidats initialement non-invités, à coup de procédures judiciaires.

Dans un brouhaha quasi-permanent, où les temps de parole de chacun étaient limités à leur part la plus congrue, le débat a permis aux candidats les plus à la peine dans les études d'opinion de tenter de mordre sur les deux favoris, Nathalie Loiseau (LREM) et Jordan Bardella (RN).

Des piques et des vannes

Migrants

Raphaël Glucksmann (Place publique, soutenu par le PS) a ainsi sèchement interpellé, à propos des migrants: "Ni Madame Loiseau, ni Monsieur Bellamy n'ont dit ce que devrait dire n'importe quel humaniste: on les sauve!"

A Nathalie Loiseau (LREM) en particulier, M. Glucksmann s'est voulu solennel: "J'ai honte de votre oubli, Madame."

Cruel, Yannick Jadot, tête de liste des écologistes à l'élection européenne de 2019, a ironisé: "Raphaël Glucksmann pioche largement dans notre programme, c'est très bien."

Dans le camp des pro-Europe, c'est surtout Jean-Christophe Lagarde (UDI) qui s'est voulu le plus pugnace: "Je refuse de placer des douaniers sur le pont de Kehl à Strasbourg, contrairement à M. Wauquiez et Mme Le Pen."

Tous d'accord pour taper sur L'Union européenne

L'union européenne

La majorité des candidats s'est pourtant livré à une critique sévère de l'Union européenne. Alors que Jordan Bardella (tête de liste du Rassemblement National

) a cité comme modèle à plusieurs reprises le ministre de l'Intérieur italien d'extrême-droite, Matteo Salvini. La gauche, elle, s'en est pris aux "lobbies" : "le Commissaire au climat (l'Espagnol Miguel Arias Cañete) est un ancien magnat d'une compagnie pétrolière, (c'est) comme si on avait confié à Dracula le camion du don du sang", a lancé le communiste Ian Brossat.

Florian Philippot s'est engouffré dans ce qu'il considère être une contradiction de la droite: "Vous avez voté tous les traités de libre-échange", a-t-il apostrophé François-Xavier Bellamy, alors que ce dernier avait reconnu plus tôt "l'échec" d'un trop grand élargissement.

"L'UE coûte 85 centimes d'euros par jour (à chaque Français)

Sur le budget européen et sa redistribution, même tir de feux croisés: "On va donner plus à l'UE qu'on donne à notre police, notre gendarmerie", a notamment fustigé Nicolas Dupont-Aignan.

Nathalie Loiseau, se voulant pédagogue: "L'UE coûte 85 centimes d'euros par jour (à chaque Français), moins qu'un café: nous payons beaucoup, donc nous devons être exigeants avec ceux qui reçoivent beaucoup".

"Si le climat était une banque, ça fait longtemps que l'UE l'aurait sauvée"

Réchauffement climatique, transition écologique, écocide

Après deux heures d'émission, qui en a finalement compté plus de trois, la question écologique - au cœur de nombreux programmes de candidats - a été évoquée:

"Si le climat se réchauffe, c'est l'Europe la première qui devra payer les pots cassés", a fait valoir Jean-Christophe Lagarde, selon qui "si le climat était une banque, ça fait longtemps que l'UE l'aurait sauvée".

"Le meilleur ami de l'écologie, c'est la frontière", a pour sa part répété M. Bardella.

Face à M. Bellamy, qui a appelé à "réconcilier écologie et économie", Benoît Hamon a réclamé la "reconnaissance du crime d'+écocide+", en mettant en cause "des entreprises, des personnes morales" qui "produisent contre l'intérêt général".

Et lorsque Yannick Jadot a opportunément cité l'ancien président de la Commission Jacques Delors, Nathalie Loiseau - dont le numéro deux de la liste est Pascal Canfin, ex-EELV - a eu beau jeu de lui rappeler que "quand on a une écologie de témoignage, on ne pèse pas sur le Parlement européen".

Grand débat, "Gilets jaunes", RIC

Peu d'allusion dans le débat aux "Gilets jaunes", si ce n'est lorsque Manon Aubry a mis sur la table la proposition de son parti d'un référendum d'initiative citoyenne européen, comme l'a proposé le groupe LFI (La France Insoumise) à l'Assemblée.

Conseil de sécurité de l'ONU : transfert du siège de la France à l'UE

Sur le fond, plusieurs propositions ont été soumises au vote des candidats. A la notable exception de Benoît Hamon, tout le monde était opposé à transférer le siège de la France au Conseil de sécurité de l'ONU à l'UE, une compétence qui ne relève pas des députés européens.

Cumul des mandats

Tous, sauf François Asselineau qui s'est abstenu, se sont également engagés, s'ils sont élus, à siéger au Parlement européen jusqu'à l'issue de leur mandat en 2024, et donc à renoncer à briguer tout autre mandat, y compris présidentiel.

____

12 TÊTES DE LISTE EN TWEETS

Manon Aubry (La France Insoumise)

Je vous ai apporté un chèque :

➡️ Celui d'@EmmanuelMacron

aux plus riches avec la suppression de l'ISF

➡️ Celui des paradis fiscaux européens aux évadés fiscaux

➡️ Celui qu'il faudrait faire pour financer la transition écologique#LEmissionPolitique pic.twitter.com/bL2PdDcfBz — Manon Aubry (@ManonAubryFr) 5 avril 2019

Jordan Bardella (Rassemblement national)

François-Xavier Bellamy (Les Républicains)

Je regrette qu'on ne parle de l'agriculture que pour parler des pesticides. Nous avons en Europe l'agriculture qui a les standards écologiques les plus élevés au monde. Nous faisons confiance à nos agriculteurs qui se battent pour nous offrir cette alimentation sûre. pic.twitter.com/8u003qKyKx — Fx Bellamy (@fxbellamy) 4 avril 2019

Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France)

Les Français veulent-ils continuer avec l'#UE telle qu'elle est et avec ceux qui ont créé ces problèmes et s'en plaignent avant chaque élection ?



Ma réponse est claire : il faut arrêter avec cette Union Européenne, en changer et la remplacer. #LEmissionPolitique #Europeennes2019 pic.twitter.com/BWwp0Ub8M4 — N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) 4 avril 2019

Raphaël Glucksmann (liste commune Place publique-Parti socialiste)

J'avais prévu de réciter un appel au vote enthousiasmant, comme les autres, mais j'ai pensé, en nous écoutant, à la confusion des électeurs de gauche et écologistes devant leur télé et j'ai simplement dit ce que je ressentais... Maladresse? Je ne sais pas. Sincérité en tout cas. https://t.co/Nf6YjyQ5Pn — Raphael Glucksmann (@rglucks1) 5 avril 2019



Yannick Jadot (Europe Ecologie-Les Verts)

Nathalie Loiseau (La République en marche)

Il n'y aura pas de France forte sans une Europe forte. Face à la Chine, la Russie, les GAFA.., nous avons besoin d'une Europe qui se fasse respecter.

Nous n'oublions pas ce que nous devons à l'Europe, mais nous sommes convaincus que l'Europe doit changer. #LEmissionPolitique pic.twitter.com/GdrSXXMNZJ — Nathalie Loiseau (@NathalieLoiseau) 4 avril 2019

Ian Brossat (Parti communiste français)

[Vidéo] "Vous devriez regarder vos pompes" : Ian Brossat tacle sévèrement la politique migratoire de Nathalie Loiseau https://t.co/qr4ap4XtF9 pic.twitter.com/uTlyjfUlaX — les inrocks (@lesinrocks) 5 avril 2019

Jean-Christophe Lagarde (Union des démocrates et indépendants)

Si vous croyez que la France sera forte qu'avec une Europe puissante, que la solution n'est pas de sortir de l'UE et qu'il faut se protéger contre les puissances économiques, alors pour cela il y a liste @Les_Europeens pour laquelle je m'engage. pic.twitter.com/FvZGwDMxD8 — Jean-Christophe Lagarde (@jclagarde) 4 avril 2019



Benoît Hamon (Génération. s)

Je continue le combat parce que j'ai deux filles. J'ai envie que les arbres qu'elles dessinent existent toujours. Si la question écologique est au dessus de tout, elle appelle une réponse claire. Et cette réponse, c'est la gauche. #VivelEuropeLibre #LEmissionPolitique pic.twitter.com/QqRxCBU8ba — Benoît Hamon (@benoithamon) 4 avril 2019

Florian Philippot (Les Patriotes)

📺💬 @f_philippot : "J'ai apporté une baguette de pain, symbole de la France, devenu symbole des méfaits de l'UE lors du passage à l'euro. Le pain symbole du pouvoir d'achat, est l'enjeu de toutes les révoltes populaires."#LEmissionPolitique pic.twitter.com/pZTYVohsHL — Les Patriotes (@_LesPatriotes) 4 avril 2019



François Asselineau (Union populaire républicaine).