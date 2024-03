Dissuasion nucléaire : la centrale de Civaux d’EDF réquisitionnée par l'Etat

Nouvelle étape dans le réarmement de la France et de sa politique de dissuasion. Et elle de taille. Alors qu'Emmanuel Macron a une nouvelle fois affirmé la semaine dernière que les Européens devaient être prêts à « répondre » à une « escalade » militaire de la Russie, la France muscle son arsenal nucléaire. Ce lundi, le ministère des Armées a annoncé une « collaboration » avec EDF afin d'utiliser la puissance des deux réacteurs nucléaires de la centrale de Civaux pour produire avec le CEA du tritium, « un gaz rare indispensable aux armes de la dissuasion », selon un communiqué. Cette annonce fait suite à une visite du ministre de la Défense Sébastien Lecornu à Civaux, dans la Vienne.

Dans un communiqué distinct, EDF a indiqué avoir été « saisi par l'Etat afin de réaliser un service d'irradiation à la centrale nucléaire de Civaux, en appui du CEA », le Commissariat à l'énergie atomique, pour cette « activité complémentaire annexe [qui] viendra s'ajouter à la mission principale de production d'électricité ».

Redondance avec les capacités de production du CEA

Autrement dit, l'Etat veut pouvoir compter sur un système redondant à ceux du CEA. Pour avoir la redondance la plus robuste possible, les deux réacteurs de la centrale seront concernés. EDF va donc recevoir de la matière à irradier à Civaux où elle sera assemblée dans des grappes, lesquelles seront chargées dans le cœur des réacteurs pendant un cycle de production de sept mois environ, avant d'être retirées, démontées. Le tritium sera ensuite envoyé au CEA. Le début du projet devrait commencer l'an prochain. Si elle existe déjà aux Etats-Unis, cette utilisation des moyens de production civils à des fins de dissuasion constitue une première en France. Civaux sera la seule centrale française à être mobilisée pour une telle production.

« Cette activité nouvelle, qui contribue à la souveraineté à la fois de notre industrie et de notre Défense, est une bonne nouvelle pour le tissu industriel local dont l'excellence est reconnue », résume le ministère des Armées.

« La centrale de Civaux a été retenue pour des questions qui sont à la fois techniques et liées au fait qu'il s'agit de la centrale en service la plus jeune du parc, et qui présente donc une capacité de poursuite de sa durée d'exploitation qui est maximale », a déclaré Etienne Dutheil, directeur de la production nucléaire d'EDF, lors d'une conférence téléphonique.

Le temps long de la dissuasion

« Cette collaboration était à l'étude depuis les années 1990 et fait partie d'une planification de longue date, habituelle des outils industriels de la Défense », affirme le ministère, qui précise qu'une convention entre l'État, le CEA et EDF « sera signée, fixant le périmètre des activités, les droits et obligations de chacune des parties dans le respect des règles de gouvernance ».

« Sébastien Lecornu a expliqué que la dissuasion s'inscrivait dans le temps long. Il faut que les responsables de la dissuasion dans dix ou quinze ans puissent disposer d'une capacité de production qui permettra de conserver toutes les options ouvertes. Cela nécessite d'engager les projets aujourd'hui », explique-t-on chez EDF.

Cette annonce intervient alors que la France tient un discours offensif à l'égard de la Russie. Alors que Vladimir Poutine agite en permanence la menace d'un conflit nucléaire, Emmanuel Macron avait répondu : « Nous devons nous sentir particulièrement protégés parce que nous sommes justement cette puissance dotée » de la bombe atomique. Nous sommes prêts. Nous avons une doctrine qui est établie », avait-il indiqué jeudi dernier tout en évoquant la « responsabilité » française de « ne jamais être dans l'escalade ».

