EN DIRECT du Forum Zéro Carbone 2020 : les villes, cinq ans après la COP21

Le 12 décembre 2015, dans le cadre de la COP21, était signé à Paris un accord historique pour la lutte contre le dérèglement climatique ; limiter le réchauffement à un niveau inférieur à 2°C et atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. La même année, Anne Hidalgo, maire de Paris, et Michael Bloomberg, envoyé spécial de l'ONU sur les villes et le climat, avaient réuni 1.000 maires du monde entier à Paris afin de lancer un signal fort en direction des États : des solutions existent et les villes ont le pouvoir d'agir.

Cinq ans après la COP21, la Ville de Paris et La Tribune organisent le Forum Zéro Carbone les 10 et 11 décembre. Cet événement 100% digital réunira sur deux jours les acteurs de la lutte contre le dérèglement climatique. 140 décideurs de haut niveau, (maires français et internationaux, associations et ONG, scientifiques et représentants de la société civile, chefs entreprises) interviendront au cours de cinquante débats afin de dresser le bilan des avancées au regard des objectifs de l'Accord de Paris mais aussi de trouver les nouveaux axes d'actions à mettre en œuvre pour relever ce défi historique qu'est la préservation de notre planète.

>> Retrouvez le programme complet des deux journées ici.

Jeudi 10 décembre, seront présents les maires de la plupart des métropoles françaises dont Johanna Rolland (Nantes et présidente de France Urbaine), Christian Estrosi (Nice), Jean-Luc Moudenc (Toulouse), Emmanuel Grégoire (premier adjoint à la Maire de Paris), Mickaël Delafosse (Montpellier), Catherine Vautrin (Grand Reims), Nicolas Mayer Rossignol (Rouen) ; mais aussi des entreprises au cœur de la transition écologique dont Bertrand Camus (Suez), Marianne Laigneau (Enedis), Philippe Wahl (La Poste), Olivier Wigniolle (Icade), Arnaud Leroy (Ademe) et des représentants de la Banque des Territoires, ADP, Orange, EDF, RATP, Veolia Eau, Tagerim, l'ARCEP...

Vendredi 11 décembre s'ouvrira avec Anne Hidalgo (maire de Paris et présidente de l'AIMF), Eric Garcetti (maire de Los Angeles et président du C40), et des maires du monde entier, en visioconférence, ainsi que les acteurs clefs de la COP 21 comme Laurent Fabius (Président du Conseil Constitutionnel), Jean Jouzel (GIEC Climat), Laurence Tubiana (Fondation européenne pour le climat) ; des intellectuels, comme Carlos Moreno, l'inventeur de la "ville du quart d'heure" et Jacques Attali (Fondation Good Planet) ; des représentants de la société civile, de la Convention citoyenne pour le climat et des ONG avec Cécile Duflot (Oxfam) ; de nombreux chefs d'entreprise placés au cœur de la transition verte : François-Henri Pinault (Kering et Fashion Pact), Jean-Laurent Bonnafé (BNP Paribas, EpE), Jean-Bernard Lévy (EDF), Stéphane Richard (Orange), Marie Ange Debon (Keolis). Une large place sera consacrée à la gouvernance locale et à l'action citoyenne, avec la présence de membres de la convention citoyenne pour le climat. Une déclaration sera adressée par les maires aux négociateurs de la COP26 qui se tiendra à Glasgow en Ecosse en 2021. Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères et Emmanuel Macron, le président de la République clôtureront la journée, depuis le Conseil européen à Bruxelles.



