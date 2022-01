En Guadeloupe, les cas de Covid multipliés par quatre en quatre jours

Au 31 décembre, le nombre de nouveaux cas cumulés sur quatre jours est de 2.191 (contre 543 cas sur 7 jours la semaine dernière), pour 18.300 personnes testées. Les 10-19 ans et les 20-39 ans représentent 65% de ces nouveaux cas. Le glissement vers les tranches d'âge plus âgées est en cours, détaille un communiqué.

"Le taux de positivité est de 10,4%, et le taux d'incidence est de 634 /100.000 habitants sur les 7 derniers jours glissants. Ces taux sont en très nette hausse, et désormais les taux sont passés en quelques jours très au-dessus du seuil d'alerte. La diffusion du virus est exponentielle", s'alarme le texte.

Le variant Omicron est présent dans 46% des prélèvements en Guadeloupe (67% des prélèvements à Saint-Martin et 88% des prélèvements à Saint-Barthélemy).

Actuellement 11, "clusters" sont en cours de suivi en Guadeloupe et dans les Îles du Nord (établissement scolaire, hôtels, discothèque, bar, fêtes privées), selon la même source.

De mi-juillet à mi-octobre, l'épidémie de Covid-19 a provoqué 822 décès au total en Guadeloupe, selon les autorités.

La vaccination en Guadeloupe progresse très lentement, avec moins de 47% des plus de 18 ans ayant eu une première dose. Cependant, sur 16.500 professionnels de la santé soumis à l'obligation vaccinale, "près de 94%" sont "en conformité" et "sur les 6% non conformes, la moitié d'entre eux ne sont pas des soignants au lit du malade", selon un communiqué de l'ARS publié mercredi.

Un "comité d'accompagnement des personnels suspendus" a été mis en place, visant à accompagner les personnels soumis à l'obligation vaccinale et l'ayant refusée.

Le ministère des Outre-mer a annoncé la semaine dernière que les personnels de santé des Antilles réfractaires à l'obligation vaccinale seraient "suspendus" au 31 décembre et pourraient "s'orienter vers un nouveau métier" via une "cellule de reconversion".

(avec l'AFP)