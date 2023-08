En juillet, les micro-entrepreneurs ont porté le bond des créations d'entreprises en France (+4,4%)

Les créations d'entreprises continuent leur progression. Après avoir grimpé de 2,5% en juin par rapport au mois précédent, elles ont, de nouveau, bondi de 4,4% en juillet, selon les chiffres de l'Insee publiés ce vendredi. C'est le deuxième mois consécutif de hausse après une baisse de 3,1% en mai.

Le nombre de nouvelles immatriculations d'entreprises a ainsi atteint 90.115 en juillet, dont 57.780 micro-entreprises (+5,5 % après +4,3 %) et 32.335 entreprises classiques (+2,5 % après ‑0,5 %). Les créations d'entreprises ont progressé dans tous les secteurs en particulier dans celui des transports et de l'entreposage (+17,5%), celui des services aux ménages (+5,8%) et celui du commerce y compris le commerce et la réparation automobiles (+3,6 %), selon les données corrigées des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables.

Par ailleurs, sur trois mois, de mai à juillet, les créations d'entreprises en données brutes ont augmenté de 0,5% par rapport à la même période un an plus tôt, ici aussi tirées par les micro-entreprises. Idem sur les douze derniers mois, d'août 2022 à juillet 2023, avec une hausse de 1,7% des créations d'entreprises.

Des chiffres à prendre avec des pincettes

L'Insee a néanmoins de nouveau mis en garde contre la fragilité des données sur les créations d'entreprises recueillies depuis le début de l'année en raison de la mise en place par le gouvernement du guichet unique des formalités d'entreprises, appelant à considérer les évolutions « avec une grande prudence ».

Ce guichet, opérationnel depuis fin juin, permet aux entrepreneurs de réaliser les démarches administratives nécessaires à la vie de leur entreprise (modification, demandes d'autorisation, etc.). Toutefois, les formalités de modification et de cessation peuvent « continuer à être effectuées via Infogreffe ou sous format papier », ces deux canaux ayant été rouverts en raison de l'impossibilité ou de la grande difficulté à effectuer certaines démarches sur le site géré par l'Institut national de la propriété intellectuelle (Inpi).

Des faillites qui se sont envolées lors du 2e trimestre

En miroir, les faillites d'entreprises se sont envolées de 35% au deuxième trimestre. 13.266 entreprises ont ouvert une procédure de liquidation entre avril et juin 2023, soit un niveau supérieur à celui du deuxième trimestre 2019 et d'autres années pré-crises du Covid-19, selon une étude du cabinet Altares.

Ainsi, les faillites de salons de coiffure sont en nette augmentation depuis le début de l'année, s'approchant du record absolu de 2015. Du 1er janvier au 30 juin, 602 procédures de liquidation, de redressements judiciaires et de sauvegarde ont été ouvertes devant les tribunaux de commerce, selon Altares, soit une hausse de 49% par rapport à la même période de 2022, et même de 181% par rapport à 2021.

