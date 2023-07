Les créations d'entreprises sont reparties à la hausse en juin, dopées par les micro-entreprises (Insee)

Les créations d'entreprises repartent à la hausse. L'Insee a indiqué ce jeudi 27 juillet que ces dernières ont rebondi de 2,5% en juin par rapport au mois précédent, en grande partie grâce aux micro-entrepreneurs. En mai, les nouvelles immatriculations avaient reculé de 3,2% sur un mois, un chiffre révisé en baisse de 0,4 point par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Corrigées des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables, ces créations ont notamment augmenté de 13,1% dans le secteur enseignement/santé/action sociale et de 4,2% dans celui du soutien aux entreprises. En revanche, elles ont reculé dans l'industrie (-2,5%) et la construction (-1,7%). Sur le deuxième trimestre, d'avril à juin, les créations d'entreprises en données brutes ont augmenté de 0,2% par rapport à la même période un an plus tôt, ici aussi tirées par les micro-entreprises. De juillet 2022 à juin 2023, ce nombre est en hausse de 1,8%.

Plus de 60% de micro-entreprises

Parmi les 86.250 nouvelles immatriculations enregistrées en juin, 54.838 sont des micro-entreprises, ce qui représente une augmentation de 4,2% par rapport au mois précédent. Les 31.412 restantes sont des entreprises classiques, ce qui traduit un ralentissement de 0,5% de ce type d'établissement.

La fragilité du nouveau guichet unique des formalités

Toutefois, l'Insee met à nouveau en garde contre la fragilité des données sur les créations d'entreprises recueillies depuis le début de l'année. En cause : la mise en place difficile par le gouvernement du guichet unique des formalités d'entreprises.

Lancé le 1er janvier, le guichet unique des formalités des entreprises est venu remplacer six réseaux de centres de formalités des entreprises (CFE) qui traitaient les quatre millions de démarches annuelles, aux côtés du site Infogreffe des greffiers des tribunaux de commerce. La nouvelle plateforme internet, gérée par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), constitue désormais la seule porte d'entrée pour enregistrer la création d'une entreprise, modifier ses statuts ou déclarer une cessation d'activité. Son avènement n'avait, toutefois, pas manqué de susciter l'inquiétude des représentants des entrepreneurs et des professionnels qui les aident à accomplir leurs formalités, dont les experts-comptables et les notaires.

« Ce changement important fragilise temporairement le suivi mensuel des créations d'entreprises », a déclaré l'Insee en avril 2023.

Des chiffres record en 2022

L'année 2022 avait décroché le record avec plus d'1 million d'entreprises créées dans le pays, dévoilait l'Insee début janvier. Plus précisément, ce sont 1,072 million d'immatriculations qui ont été réalisées. En comparaison, en 2021, elles étaient 1,05 million, selon la nouvelle méthode de calcul de l'Insee, qui avait initialement rapporté un peu moins de 996.000 créations.

Des chiffres à nuancer toutefois dans la mesure où, parmi les entreprises créées en 2022, 61% l'ont été par des auto-entrepreneurs, a précisé l'Institut national de la Statistique. Le nombre de ces micro-entreprises a augmenté de 2,8% à plus de 656.000 l'an dernier. Les créations de sociétés ont progressé encore plus fortement, avec une hausse de 4,8% à près de 300.000 par rapport à 2021. En revanche, les créations d'entreprises individuelles classiques sont en baisse de 7,4% à 122.000.

(Avec AFP)