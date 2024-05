En Nouvelle-Calédonie, Macron promet des « décisions »

Emmanuel Macron n'a pas donné la date de son départ après son arrivée jeudi matin en Nouvelle-Calédonie. Il assure n'avoir « pas de limites » de temps sur place et promet des « décisions ». A ses côtés, les ministres Gérald Darmanin (Intérieur), Sébastien Lecornu (Armées) et Marie Guévenoux (Outre-mer).

A Nouméa, le chef de l'Etat a ouvert une première réunion, avec des élus locaux et des acteurs de la vie économique, par une minute de silence en hommage aux six morts de ces derniers jours. Il a annoncé que les quelque 3.000 membres des forces de sécurité déployés en Nouvelle-Calédonie face aux émeutes resteraient « aussi longtemps que nécessaire, même durant les Jeux olympiques et paralympiques » de Paris qui prennent fin début septembre. Alors que le gouvernement a instauré sur ce territoire aux antipodes de l'Hexagone l'état d'urgence, le président s'est dit plutôt défavorable à une prolongation au-delà de la date limite de lundi, qui nécessiterait une loi.

« Je pense pour ma part que cet état d'urgence ne devrait pas être prolongé », « parce que je crois profondément que le dialogue est nécessaire », s'est exprimé Emmanuel Macron. Mais « il ne sera levé très clairement que si chacun en sa responsabilité appelle à lever les barrages, ce qui, au moment où je parle, n'est toujours pas le cas avec cette clarté », a-t-il lancé en présence d'élus indépendantistes comme non-indépendantistes.

Ce jeudi, il a évoqué un « mouvement d'insurrection absolument inédit » qui secoue la Nouvelle-Calédonie depuis la mi-mai. « Personne ne l'avait vu venir avec ce niveau d'organisation et de violence », a ajouté le chef de l'Etat en visite dans un commissariat du centre de Nouméa, saluant « le sang-froid » et « le professionnalisme » des policiers et des gendarmes déployés sur le terrain. « On ira jusqu'au bout, les jours et les semaines qui viennent seront encore difficiles », a-t-il ajouté.

« Retrouver le calme »

Côté indépendantistes, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Louis Mapou, et celui du Congrès, Roch Wamytan, étaient présents, ainsi que celui de l'assemblée de la province des îles Loyauté, Jacques Lalié. Devant eux, Emmanuel Macron a rappelé avoir proposé l'été dernier ici même « deux chemins », celui du « pardon » et celui de « l'avenir » pour tourner la page des accords de Nouméa et des trois référendums, même si l'issue du dernier est contestée par les indépendantistes.

« Il nous faut reprendre dans l'intégralité les choses et voir aussi comment trouver ce que j'appellerais l'apaisement constructif, c'est-à-dire retrouver le calme, la capacité de trouver du dialogue, une solution », a-t-il déclaré.

« Mais l'apaisement ne peut pas être le retour en arrière. L'apaisement ne peut pas être de ne pas respecter l'expression populaire qui s'est déjà jouée. L'apaisement ne peut être de nier en quelque sorte un chemin qui a déjà été fait », a poursuivi le chef de l'Etat devant des élus et représentants des forces vives de l'archipel. « Néanmoins, nous devons remettre toutes les parties prenantes autour de la table », a-t-il plaidé.

Pas d'annonces sur la réforme constitutionnelle qui a mis le feu aux poudres

Le président n'a néanmoins pas dit s'il était prêt à repousser le vote définitif du Congrès prévu fin juin pour valider une réforme du corps électoral local, dont le vote par députés et sénateurs a mis le feu aux poudres. Un vote qui doit avoir lieu si aucun accord n'est trouvé d'ici là par les différents camps. De nombreuses voix, jusque dans la majorité, s'élèvent pour inviter le chef de l'Etat à reporter le Congrès « Sinon c'est le pire qui est certain », redoute le député (Renaissance) Philippe Dunoyer.

Emmanuel Macron a par ailleurs déploré des épisodes de « racisme » dans « l'accès à l'alimentation » et souligné « la grande détresse de beaucoup de nos compatriotes sur les questions d'accès aux soins ».

« Un coup de poker »

Cette visite est largement commentée par les responsables politiques. « C'est un coup de poker comme au Salon de l'agriculture » en février où sa visite avait été houleuse, en pleine révolte du monde agricole, résume un député du parti présidentiel Renaissance. « Il enlève tous les fusibles. C'est quitte ou double (...) C'est un pari », renchérit un conseiller ministériel. Dans le camp macroniste, on mise sur la visite du chef de l'Etat pour débloquer la situation et on estime que la crise pourrait servir d'électrochoc pour avancer sur l'évolution du statut institutionnel de l'île. « Il faut que le président revienne avec des perspectives de solution » a soutenu ce matin sur RTL, Gérard Larcher, le président du Sénat.

Du côté de l'opposition, la circonspection reste de mise. « Après l'intégralité des erreurs qui ont été commises par le gouvernement, je ne voyais pas d'autres solutions que de mettre en œuvre ce déplacement », mais « ça ne va pas être simple », a estimé sur CNews/Europe 1 Marine Le Pen. Très impliqué dans le dossier calédonien durant son passage à Matignon (2017-2020), Edouard Philippe, qui ne cache pas ses ambitions pour 2027, espère de la part du chef de l'Etat des annonces « à la hauteur ».

