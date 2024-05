Nouvelle-Calédonie  : près de 400 entreprises et commerces ont subi des dégradations

La Nouvelle-Calédonie n'en est pas encore à panser ses plaies. Signe de la difficulté pour les forces de l'ordre à reprendre en main la situation sécuritaire, l'aéroport international de l'archipel français a annoncé qu'il resterait fermé aux vols commerciaux jusqu'à jeudi.

Le gouvernement néo-zélandais a néanmoins pu affréter un vol en direction de Nouméa parti en fin de matinée pour rapatrier 50 de ses ressortissants, l'Australie ayant annoncé de son côté l'envoi dans la journée de deux avions qui évacueront « des touristes australiens et d'autres ». L'un d'eux a atterri vers 15h30 heure locale (6h30 à Paris) sur le tarmac de l'aéroport de Magenta, normalement dédié aux vols intérieurs.

La chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie a appelé quant à elle mardi à « préserver le peu qu'il reste » de l'économie calédonienne, évoquant des « conséquences » économiques et sociales « déjà catastrophiques ». Les dégâts des trois premières nuits atteignent 200 millions d'euros, a-t-elle déjà pu indiquer, avec 80% à 90% du circuit de distribution (magasins, entrepôts, grossistes) de Nouméa notamment « anéantis ». Environ 400 entreprises et commerces ont subi des dégradations dans Nouméa et les villes limitrophes depuis le début des émeutes en Nouvelle-Calédonie il y a une semaine, a annoncé mardi le procureur de la République de Nouméa, Yves Duâs.

« D'importantes dégradations, notamment par incendie, ont été constatées dans la ville de Nouméa et des communes limitrophes concernant d'une part des bâtiments ou équipements publics et d'autre part des structures économiques », a précisé le procureur dans un communiqué.

Dans son communiqué, Yves Dupas a également fait état de « 216 mesures de garde à vue, dont 144 pour des atteintes aux biens, 25 pour violences à personne dépositaire de l'autorité publique et 46 pour des atteintes aux personnes », ayant donné lieu à 31 comparutions devant la justice, dont 11 incarcérations.

La situation reste « précaire »

Malgré de « nets progrès » en matière de sécurité vantés samedi par Emmanuel Macron, l'Elysée a annoncé la mobilisation « pour un temps » de militaires afin de « protéger les bâtiments publics » de l'archipel du Pacifique Sud et de soulager policiers et gendarmes. « Le retour au calme se poursuit sur l'ensemble du territoire » calédonien, a écrit le représentant de l'Etat sur place, Louis Le Franc, dans un communiqué publié mardi matin. Alors que le spectre d'une pénurie de nourriture et de médicament plane sur l'agglomération de Nouméa, le haut-commissaire a assuré que 21 grandes surfaces ont rouvert « et sont progressivement réapprovisionnées ».

Louis Le Franc a toutefois également annoncé l'envoi d'effectifs supplémentaires « dans les heures à venir » pour juguler les violences qui secouent l'archipel depuis huit jours. Car Nouméa et son agglomération continuent d'être le théâtre d'affrontements et les barrages se sont même étoffés par endroits dans la nuit, a constaté un journaliste de l'AFP, auquel plusieurs témoins ont fait état d'importantes détonations dans le quartier de Tuband. Six personnes ont été tuées depuis le début des violences, d'une ampleur inédite en près de 40 ans dans l'archipel océanien. Parmi les morts figurent deux gendarmes mobiles dont les dépouilles ont été ramenées lundi par avion militaire dans l'Hexagone. Malgré le déploiement massif de forces de sécurité intérieure, qui dépassent les 2.700 effectifs désormais en Nouvelle-Calédonie, la situation reste « précaire », de l'aveu même des autorités.

Lire aussiLa Nouvelle-Calédonie toujours bloquée avant un nouveau Conseil de défense à Paris

Les loyalistes appellent à poursuivre la réforme

Alors que la crise menace de s'enkyster, les appels se sont multipliés, de la gauche à l'extrême droite en passant par la majorité et jusqu'à la maire loyaliste de Nouméa, pour réclamer un report de la réforme constitutionnelle. Si elle est adoptée, elle aurait, dénoncent les indépendantistes, pour conséquence de marginaliser les voix de la communauté autochtone kanak.

« Il ne faut pas que le président de la République convoque le Congrès à Versailles. Pas maintenant. Je pense que le président l'a compris », a affirmé hier Sonia Lagarde, maire de Nouméa, au Monde. « Je crois qu'il faut de la sagesse et de la raison, et ces deux mots nous imposent aujourd'hui de faire une pause. »

Les principales figures loyalistes de l'archipel, réunies en conférence de presse à Nouméa, ont toutefois appelé à poursuivre l'examen de la réforme constitutionnelle, qui doit être adoptée avant fin juin. Son retrait serait « une erreur gravissime » qui donnerait « raison aux casseurs, aux pilleurs et aux émeutiers », a asséné le député Renaissance de Nouvelle-Calédonie, Nicolas Metzdorf.

« Ce texte doit continuer, ce texte doit poursuivre sa route parlementaire. Le Congrès de Versailles (qui doit encore se réunir avant fin juin, ndlr) ne doit être ni suspendu, ni annulé », a exhorté le député loyaliste, lors d'une conférence de presse rassemblant le camp loyaliste à Nouméa.

(Avec AFP)