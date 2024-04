Étude exclusive : la vérité sur le travail des seniors

C'est une étude de l'Apec (Association pour l'emploi des cadres) qui tord le cou aux grincheux, à tous ceux qui voient les seniors comme des travailleurs usés et désabusés, pressés de faire valoir leur droit à la retraite. Car plus de sept cadres seniors sur dix disent être bien dans leur emploi, engagés, motivés, investis, à leur place dans leur poste. Dans le détail, près d'un tiers des cadres interrogés sont encore plein d'envies concernant leur travail, et un tiers se disent « sereins » face à leur job. Le dernier tiers se divise entre une moitié (16%) très inquiète face à son avenir professionnel et notamment quant au maintien de son poste, et une autre moitié (15%) qui ne cache pas sa volonté de partir le plus tôt possible à la retraite.

« Manque de reconnaissance »

« Globalement, les cadres seniors sont très attachés à leur entreprise et à leur travail, mais ils souffrent souvent d'un manque criant de reconnaissance », note toutefois Gilles Gateau, le directeur général de l'Apec. En témoignent les évolutions de salaire. Certes, les cadres seniors ont des rémunérations plus élevées que les salariés plus jeunes, mais ils bénéficient moins que les autres d'augmentations individuelles. Et Gilles Gateau de regretter que les entreprises rechignent tant à faire un geste envers les plus de 55 ans : « Beaucoup d'employeurs se disent "à quoi bon faire un effort en matière de salaire, de formation ou encore de mobilité professionnelle pour des gens qui se rapprochent de la retraite", c'est dommage et contre-productif. »

Et pour cause, la baisse de rémunération en lien avec l'âge est de loin la première crainte des cadres seniors : près d'un sur deux s'inquiète de connaître une baisse voire une stagnation de sa rémunération d'ici à son départ à la retraite. Surtout, le salaire reste le principal levier pour inciter les actifs à rester plus longtemps dans l'emploi. Ainsi, plus de 55 % des personnes interrogées par l'Apec citent une meilleure rémunération comme la première motivation à rester dans un poste.

Une disposition à laquelle les seniors sont particulièrement sensibles : l'aménagement graduel de leur temps de travail. Ainsi, 51% d'entre eux estiment qu'avoir plus de RTT et de jours de congés les amènerait à envisager de repousser leur date de départ à la retraite... loin devant une baisse de la pression sur leurs résultats (42%) ou encore la possibilité de télé-travailler davantage (36%). Autre enseignement de l'étude, leur très forte envie de transmettre aux plus jeunes. Huit cadres seniors sur dix aimeraient en même temps continuer à suivre les projets dans lesquels ils sont engagés et passer plus de temps à former des collaborateurs et à transférer des savoirs. Pour ceux qui le font déjà - près d'un cadre sur deux -, c'est un élément important de satisfaction, qui nourrit le sentiment d'utilité.

Un taux d'emploi en hausse

Une fois ces attentes exposées, tout l'enjeu est de les articuler avec les besoins et les modes d'organisation des entreprises. Certes, le taux d'emploi des 55-64 ans est en nette hausse depuis plusieurs années. Il reste toutefois inférieur à la moyenne de nos voisins européens. En France, seuls 44% des cadres entre 60 et 64 ans sont en emploi. Sans compter que, dans la dernière partie de carrière, « un passage par le chômage marque souvent une cassure, car la difficulté à retrouver un emploi est plus forte », alerte Gilles Gateau : « Pour une majorité des demandeurs d'emploi cadres de 55 ans ou plus, les portes de l'embauche sont clairement fermées par les entreprises. C'est vraiment une question de fonctionnement du marché du travail qui doit changer. »

Avec toutefois un espoir : face aux tensions sur le marché de l'emploi, la situation a tendance à s'améliorer. Lorsqu'ils ne trouvent pas les compétences chez les trentenaires ou les quadras, les employeurs s'intéressent alors aux cadres très expérimentés. Selon l'Apec, c'est notamment le cas dans l'industrie.