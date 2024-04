France  : net ralentissement de l'inflation en mars, à 2,3%

« Sur un an, les prix à la consommation augmentent de 2,3% en mars 2024, après +3,0% en février », a confirmé l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) dans un communiqué, ce vendredi.

« Cette baisse de l'inflation résulte du ralentissement sur un an des prix de l'alimentation (+1,7% après +3,6%), des services (+3,0% après +3,2%), de l'énergie (+3,4% après +4,3 %), et des produits manufacturés (+0,1% après +0,4%) », a ajouté l'institut. A cela s'ajoutent les prix du tabac. Ces derniers « ralentissent fortement (+10,7% après +18,7%) », « du fait de la sortie du glissement annuel de la forte hausse intervenue en mars 2023 », a précisé l'institution.

Par ailleurs, indicateur scruté de près par les banques centrales dans leur combat contre la hausse des prix, l'inflation sous-jacente « diminue de nouveau sur un an à +2,2% en mars 2024, après +2,6% en février », détaille l'Insee

L'inflation ralentit sur un mois

L'Insee a aussi confirmé sa première estimation de l'évolution sur un mois des prix : « En mars 2024, l'indice des prix à la consommation (IPC) ralentit sur un mois », à « +0,2%, après +0,9% en février », indique-t-il, conformément à ce qui avait été publié fin mars. « La hausse des prix s'explique par l'augmentation saisonnière des prix des produits manufacturés et une légère augmentation de ceux du tabac » a indiqué l'institution, précisant que les prix de l'alimentation et des services s'étaient eux montrés « stables », quand ceux de l'énergie diminuaient (-0,7% après +4,1%). Cependant, « corrigés des variations saisonnières », les prix à la consommation se replient en réalité en mars, de 0,4%, souligne l'Insee, après +0,5% en février.

Indicateur de référence au niveau européen, l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) a progressé de 2,4% sur un an en mars, après une augmentation de 3,2% en février, un ralentissement conforme à ce que l'Insee avait indiqué lors de sa première estimation.

Un contexte favorable à une baisse des taux

C'est dans ce contexte porteur que la Banque centrale européenne (BCE) a préparé le terrain jeudi à une première baisse de taux d'intérêt, actuellement à leur plus haut historique. A moins d'une résurgence surprise de l'inflation durant le printemps, les conditions seront réunies pour une baisse des taux lors de la prochaine réunion de l'institut monétaire en juin, a expliqué en substance sa présidente, Christine Lagarde. La BCE serait ainsi prête à réagir plus vite que la Fed américaine, confrontée elle à une inflation aux Etats-Unis qui a accéléré en mars, à 3,5% sur un an, selon l'indice CPI.

Une première baisse des taux par la Fed n'est désormais attendue par une majorité d'analystes que lors de la réunion prévue mi-septembre, soit à peine plus d'un mois et demi avant les élections présidentielles américaines. Interrogée sur le fait de savoir si cela aura une conséquence sur le calendrier de baisse des taux de la BCE, Christine Lagarde a réitéré un message ancien selon lequel l'institution monétaire est « dépendante des données, pas de la Fed ».

