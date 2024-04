Guerre en Ukraine, conflit au Moyen-Orient : Emmanuel Macron espère « une trêve olympique » pour les JO 2024

Les Jeux olympiques pourraient-ils être menacés par les guerres qui font rage à certains endroits du monde? C'est la crainte évoquée par Emmanuel Macron ce lundi qui a annoncé « vouloir tout faire pour avoir une trêve olympique » pendant les JO de Paris qui doivent être « un moment aussi diplomatique, de paix ».

« On veut œuvrer à la trêve olympique et je pense que c'est une occasion sur laquelle je vais d'ailleurs essayer d'engager beaucoup de nos partenaires », comme la Chine, dont le président « vient dans quelques semaines à Paris », a-t-il dit sur les chaînes BFMTV-RMC.

Lire aussiSondage JO 2024 : les Français pas encore piqués aux Jeux

Il faisait notamment référence à la position de Pékin vis-à-vis de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, étant donné que la Chine soutient toujours Vladimir Poutine et a même renforcé ses échanges diplomatiques et commerciaux avec Moscou. Le 9 avril, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a d'ailleurs rencontré son homologue russe Sergueï Lavrov, et a réaffirmé le soutien de Pékin à Moscou. « La Chine soutiendra le développement stable de la Russie sous la direction de Poutine », a déclaré Wang Yi, selon l'agence de presse russe RIA Novosti. « Pékin et Moscou continueront à renforcer la coopération stratégique sur la scène mondiale et à s'apporter mutuellement un soutien de poids », a ajouté le ministre chinois. L'appui de Pékin permet à Moscou de « poursuivre la guerre en apportant le nécessaire à la machine de guerre russe », a déclaré à l'AFP Alexander Gabuev, directeur du centre Carnegie Russie Eurasie.

La crainte d'une menace terroriste

Si le Président français a mis, ce lundi, en relation les grands conflits mondiaux avec les JO, c'est parce que ces derniers pourraient impacter directement l'événement. Il craint notamment qu'ils ne ravivent la menace d'un attentat terroriste. Dans un tel cas, la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris, prévue sur la Seine le 26 juillet, pourrait être « limitée au Trocadéro », voire « rapatriée dans le Stade de France », a prévenu Emmanuel Macron.

Ce dernier s'est tout de même voulu rassurant. « Cette cérémonie d'ouverture (le long de la Seine) c'est une première au monde. On peut le faire et on va le faire », a dit le président dans une interview pour marquer le compte à rebours à 100 jours des JO. Mais « il y a des plans B et même des plans C (...) et on les prépare en parallèle (...) on fera une analyse en temps réel » des risques, a-t-il ajouté.

Lire aussiParis 2024 : dans les coulisses de la préparation des coachs

Attaque de l'Iran contre Israël

Les craintes évoquées par le Président sont d'autant plus d'actualité que le conflit au Moyen-Orient est encore monté d'un cran ce week-end. L'Iran a lancé une attaque sans précédent, baptisée « Promesse honnête », dans la nuit de samedi à dimanche en riposte à une frappe imputée à Israël contre le consulat d'Iran à Damas le 1er avril.

Lire aussiAttaque de l'Iran contre Israël : pour l'ONU, le Moyen-Orient est « au bord du précipice »

Israël a affirmé avoir « déjoué » cette opération nocturne en abattant, avec l'aide des Etats-Unis, du Royaume-Uni, de la France et d'autres pays, 99% des plus de 350 projectiles - drones, missiles balistiques et missiles de croisière - qui se dirigeaient vers son territoire. « L'attaque sans précédent de l'Iran a été contrée par une défense sans précédent », s'est félicité le contre-amiral Hagari. Selon lui, seuls quelques missiles balistiques sont entrés dans l'espace aérien israélien et ont « touché légèrement » une base militaire, qui reste en activité. Il a fait état de plusieurs blessés légers ainsi que d'une fillette de 7 ans placée en soins intensifs. L'Iran a pour sa part dit avoir « atteint tous ses objectifs (et causé de) sérieux dégâts dans la plus importante base aérienne du Néguev », dans le sud d'Israël.

De son côté, la France a procédé à « des interceptions » de missiles et drones iraniens, a confirmé ce lundi Emmanuel Macron. « Nous avons une base aérienne en Jordanie (...) L'espace aérien jordanien était violé par ces tirs. Nous avons fait décoller nos avions et nous avons intercepté ce que nous devions intercepter », a déclaré le président français ce lundi.

Macron craint un embrasement au Moyen-Orient

En décidant de « frapper Israël » depuis son sol, l'Iran a provoqué « une rupture profonde (et) ce qui s'est ouvert est très dangereux en termes de réaction », a-t-il estimé.

« Nous allons tout faire pour éviter l'embrasement (...) et donc essayer de convaincre Israël qu'il ne faut pas répondre en escaladant, mais plutôt isoler l'Iran, réussir à convaincre les pays de la région que l'Iran est un danger, accroître les sanctions, renforcer la pression sur les activités nucléaires et puis retrouver un chemin de paix dans la région », a-t-il déclaré.

La France parle « à tous les pays de la région (...) Ce qu'on essaie d'être, c'est une puissance médiatrice », a ajouté le président français qui va reparler dans la journée au Premier ministre israélien. Mais ce sont « les Américains qui ont un rôle très important à jouer pour contenir l'Iran », a-t-il encore indiqué.

Ces derniers ont en effet un lien diplomatique très fort avec Israël. Fort de ces relations, un haut responsable américain qui a requis l'anonymat, a affirmé que l'Etat hébreu ne « cherche pas » une escalade avec l'Iran. D'ailleurs, en cas de riposte israélienne, les Etats-Unis ne participeront pas, a-t-il ajouté. « Nous ne ferons partie d'aucune réponse qu'ils entendent mener », a affirmé ce responsable à la presse. « Nous ne nous voyons pas participer à un tel acte », a-t-il insisté. Plus tôt dans la journée, Joe Biden a tenu le même discours au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, en lui indiquant de considérer comme une « victoire » le fait qu'Israël ait déjoué l'attaque iranienne. Même s'il a rappelé le soutien « inébranlable » des Etats-Unis à Israël, le président américain veut à tout prix éviter un embrasement de la région à quelques mois de la présidentielle américaine.

Macron appelle les syndicats de la RATP et la SNCF à ne pas faire grève Parmi les sujets d'inquiétude autour des JO, figure également celui d'une grève massive des transporteurs tels que la RATP et la SNCF durant les jeux. Ce lundi, Emmanuel Macron a assuré avoir « confiance » dans les syndicats, alors que certains comme la CGT et FO ont déposé des préavis de grève pour la période des Jeux olympiques cet été. « La France, c'est une équipe, c'est une nation unie et donc on est au rendez-vous de cette exemplarité », a-t-il lancé. « Et moi j'ai confiance dans les syndicats. Ils ont l'esprit de responsabilité, ils seront à nos côtés », a-t-il plaidé.

(Avec AFP)