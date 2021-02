"L'afflux de saisines sur les délais de paiement était colossal. C'est un tsunami"

LA TRINUNE - Quel bilan tirez-vous de l'année 2020 ?

PIERRE PELOUZET - L'année 2020 a été exceptionnelle pour le médiateur des entreprises. Nous avons connu un nombre record de saisines et de sollicitations. C'est un tsunami. Quand on regarde dans le rétroviseur, le médiateur a enregistré plus de 9.600 sollicitations et demandes de médiation. En 2019, on était à 2.100. Il y a eu quatre à cinq fois plus de démarches. Cette crise a amené un besoin de dialogue entre les entreprises et entre les entreprises et les administrations.

Quels sont les principaux différends auxquels vous avez été confrontés ?

Nous sommes toujours sollicités pour les retards de paiement ou les difficultés à se faire payer lors des fins de chantier ou de travaux qui ne se passent pas très bien. Il y a également eu beaucoup de ruptures de contrat, notamment dans la première partie de la crise. L'événementiel a été particulièrement frappé par ce phénomène.

La nouveauté de l'année dernière concernait les problèmes de loyers par les commerçants notamment qui ont dû fermer ou se sont retrouvés en difficulté. Beaucoup ont rencontré des difficultés pour payer leur loyer et se sont retournés auprès de leur bailleur. Il existe des aides pour les deux parties prenantes mais nous avons ressenti dans beaucoup de cas un besoin de dialogue. Il y a eu montée en puissance des médiations sur les loyers. Elles représentaient 11% des médiations l'année dernière contre quasiment zéro auparavant. En 2021, cela demeure un...