« L'intérim cash » (Fabrice Faure, président du groupe LIP)

Il a fondé et préside LIP Intérim (426 millions d'euros de chiffre d'affaires, 630 salariés, 160 agences en France), qui emploie 10 000 intérimaires équivalents temps plein. Il est un pur autodidacte, entré par la petite porte d'une agence Randstad Intérim au sortir de l'armée. Il voue une passion pour les livres, qu'il accomplit via une maison d'édition qu'il a créée, une librairie qu'il vient de racheter, et des polars qu'il écrit la nuit. Fabrice Faure dresse de la situation, des problématiques et des enjeux de la filière du travail temporaire une photographie sans fard. A son image : sensible et cash.

Propos recueillis par Denis Lafay