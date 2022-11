L'Olympique lyonnais est enfin en passe d'être vendu au milliardaire américain John Textor

Cette fois-ci, c'est sans doute la bonne. Demain, l'Olympique lyonnais devrait être la propriété du milliardaire américain John Textor. La vente de la holding, OL Groupe, une opération valorisée à 800 millions d'euros environ, avait été différée à deux reprises, le 30 septembre puis le 21 octobre. Dans un communiqué publié le 24 octobre, OL Groupe s'était voulu rassurant, évoquant « des progrès substantiels (...) sur toutes les étapes nécessaires à la finalisation de l'opération ». Ce texte affirmait que les parties s'étaient mises d'accord « sur la fixation de la nouvelle date de réalisation », le 17 novembre, le temps de permettre à Textor et à ses partenaires de finaliser « la documentation détaillée » et « les autorisations habituelles », ainsi que de boucler les « procédures de vérifications internes aux prêteurs du groupe ».

Des sources ayant connaissance du dossier indiquent que tout se poursuit selon le calendrier prévu, et l'optimisme prévaut toujours sur une issue positive.

John Textor doit acquérir, via Eagle Football Holdings LLC, la totalité des actions et la moitié des "Osranes" (*) (obligations convertibles en actions pour financer la construction du Groupama Stadium) détenues par Holnest, la holding de la famille du président Jean-Michel Aulas (27,7% du capital). S'ajoute à cette opération la totalité des actions et des Osranes détenues par Pathé (19,3%) et le fonds d'investissement chinois IDG Capitals (19,8%), lesquels avaient annoncé le 9 mars vouloir céder leurs parts.

Un groupe en plein redressement financier

Pour contrer le scepticisme apparu ces dernières semaines sur ses capacités de financement, John Textor avait tenu dans la nuit du 19 au 20 octobre à rassurer les supporters lyonnais par une lettre sur son site internet. « Sachez que des transactions comme celle-ci peuvent être assez compliquées pour les acheteurs et les vendeurs, et il n'est pas rare de découvrir des obstacles sur le chemin d'un « closing » qui créent des complexités et des retards », avait-il écrit.

Si l'opération devait se finaliser, Textor reprendrait un groupe en plein redressement financier. Au 30 juin, OL Groupe affichait un chiffre d'affaires en hausse de +42%, à 252,5 millions d'euros, après une perte historique liée à la pandémie de Covid-19 (-107 millions d'euros) sur l'exercice précédent, même si la holding affichait encore une perte nette de 55 millions d'euros.

La publication des comptes du premier trimestre de l'exercice 2022-2023, lundi, laisse, cette fois, apparaître un chiffre d'affaires de 101 millions d'euros, en progression de 23 millions d'euros, soit 30% de mieux par rapport à la même période un an plus tôt et ce malgré une non qualification européenne qui affecte le produit d'activité de plus de 7,6 millions d'euros de recettes. Jean-Michel Aulas, emblématique président de l'Olympique lyonnais depuis 1987 a confirmé qu'il allait « rester au moins trois ans » à son poste pour assurer la gestion opérationnelle du club.

Un bilan sportif inquiétant

En trente-cinq ans, l'homme d'affaire lyonnais de 73 ans a fait passer l'OL d'un statut de club associatif stagnant en D2 à une holding cotée en Bourse, décrochant au passage 7 titres consécutifs de champion de France, de 2002 à 2008. Depuis, l'Olympique lyonnais peine à rivaliser avec les grosses écuries de la Ligue 1 comme le PSG. Le club est actuellement classé 8e, loin de ses ambitions affichées d'un retour en Ligue des champions, malgré des investissements substantiels sur le marché des transferts. Il compte sur son nouvel entraîneur, Laurent Blanc, ancien sélectionneur de l'équipe de France et manager du PSG, pour se redresser.

(Avec AFP)

John Textor, un nouveau milliardaire sur le terrain glissant du football Passé des effets spéciaux au cinéma à la création digitale par intelligence artificielle, puis au streaming d'événements sportifs en direct, John Textor s'est lancé en août 2021 sur le terrain du football. Il est entré au capital du club londonien de Crystal Palace (Premier League) avant de devenir, début 2022, actionnaire majoritaire du club brésilien de Botafogo et du RWDM Molenbeek (2e div. belge). En revanche, son récent projet de rachat partiel du Sporting Lisbonne a échoué.

___

NOTE

(*) Osrane, pour Obligation subordonnée remboursable en actions nouvelles ou existantes