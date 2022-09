Le football français face au défi de la perte de confiance des investisseurs

Le 1er avril 2022, la Ligue de Football Professionnel (LFP) achevait la création de sa filiale commerciale avec la signature d'un accord d'investissement avec le fonds luxembourgeois CVC Capital Partners. Cet accord porte sur un engagement de 1,5 milliard d'euros contre une prise de participation à hauteur de 13% dans cette filiale commerciale destinée à valoriser les droits audiovisuels du football français à l'étranger. Cette opération illustre le bouleversement de l'écosystème du football français, avec le renforcement d'une nouvelle galaxie d'acteurs.

En effet, le paysage du football français a été transformé depuis dix ans par l'arrivée de fonds d'investissement, notamment à Paris, Bordeaux, Nancy, Toulouse, Nice, Lyon et Lille. Ce phénomène est en pleine accélération et touche aujourd'hui les divisions inférieures. Le 11 mai 2022, l'un des clubs mythiques de la banlieue parisienne évoluant en National, a été intégralement acquis par le fonds 777 Partners malgré la levée de boucliers unanime des soutiens du club. Les réactions oscillent entre hostilité et méfiance face à ce mariage improbable entre une société d'investissement américaine aux actifs évalués à 3,7 milliards d'euros et un club avec une importante base populaire historiquement associée à l'aile gauche de la politique française.

Un choc des cultures et des codes

Pourtant, le renouveau des clubs français après les années de crise Covid passe par l'intégration de nouveaux acteurs, par l'afflux de nouveaux capitaux et par la recomposition d'un écosystème chargé de concilier attractivité et rentabilité. Leur entrée au cœur de l'organigramme du football français, de ses institutions et de ses clubs, témoigne de l'évolution des paradigmes de l'investissement. Leurs impératifs de rentabilité et de retour sur investissement s'imposent au détriment d'une dimension locale et affective particulièrement citée par les acteurs historiques.

Ces nouveaux venus déclenchent ainsi la défiance des bases populaires et des ultras de chaque club, creusant davantage le fossé entre les instances dirigeantes, les actionnaires parfois lointains géographiquement, et les soutiens passionnés qui composent le noyau dur des fans. Elle finit par aboutir à une détérioration massive de la qualité des échanges entre les supporters et les directions de chaque club, et se traduit in fine par un rapport de force susceptible d'aboutir à des confrontations directes lorsque le dialogue est perçu comme rompu, illustré par une saison 2021-2022 marquée par la multiplication des épisodes de fronde et de violence.

Se prémunir par une culture de gestion des risques

À l'aube du lancement d'une nouvelle saison avec des enjeux capitaux pour de nombreux clubs (*), il paraît indispensable d'amorcer un changement de culture relatif au traitement de ces transactions. En effet, la signature d'un nouvel accord avec une partie tierce doit faire l'objet de diligences réputationnelles en complément des incontournables diligences financières. Et ce des deux côtés afin de sécuriser ces transactions, de lever les incompréhensions et de se prémunir de toutes retombées négatives auprès du public.

À titre d'exemple, le refus de Kylian Mbappé, porte-étendard du football français, de participer aux opérations marketing de la Fédération française de Football avec ses différents sponsors en mars 2022, est venu fragiliser le modèle économique et l'image de la FFF qui est sortie affaiblie de cette séquence. Le jeune attaquant faisait alors valoir ses interrogations sur la redistribution de la manne financière issue des contrats de sponsoring, l'absence de visibilité sur le choix des sponsors et le doute sur le positionnement éthique de certains de ces partenaires, illustrant la nécessité d'assurer la transparence des opérations et transactions dans le football d'aujourd'hui.

Dans ce cadre, le recours à l'intelligence économique et aux diligences de réputation permet de couvrir l'intégralité de la chaîne de la transaction, de s'assurer de l'intégrité de toutes les parties prenantes, et pour l'acquéreur de comprendre la culture, le mode d'un fonctionnement d'un écosystème à l'identité et aux codes propres.

L'absence d'une culture de gestion des risques dans la mise en place d'une transaction ou dans la sécurisation d'un contrat nuira sur le long terme à la confiance des différentes parties et mettra en péril tout un système économique. Au contraire, anticiper les externalités négatives en amont de la transaction permet de s'assurer de la compatibilité de la cible et de l'acquéreur et de concilier l'identité populaire du football, constitutif de sa popularité, et les nouveaux impératifs financiers des clubs.

________

(*) : La réorganisation future du football professionnel en France verra en effet la Ligue 1 être réduite à 18 clubs via quatre descentes de la Ligue 1 vers la Ligue 2 (pour deux montées) à l'issue de la saison 2022-2023, et tout autant entre la Ligue 2 et le championnat de National a l'issue de la saison 2023-2024, augurant de la création d'une troisième division professionnelle.