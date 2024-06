La Bourse de Paris s’inquiète de l'instabilité politique à l'approche des législatives

L'inquiétude est manifeste sur les marchés financiers. La Bourse de Paris s'enfonce dans le rouge, ce vendredi 14 juin, et perd 2,4% à la mi-journée, dans un contexte d'instabilité politique en France, et d'une éventuelle arrivée au gouvernement de l'extrême droite à l'issue des élections législatives.

Avec une chute de 6% depuis le début de la semaine, l'indice CAC 40 se dirige vers sa pire baisse hebdomadaire depuis mars 2022, juste après l'invasion russe de l'Ukraine. Conséquence : la Bourse de Paris a annulé tous ses gains depuis le début de l'année (-0,11% depuis le 1er janvier).

Ailleurs en Europe, Londres (+0,09%) et Francfort (-0,08%) étaient proches de l'équilibre, tout comme l'indice paneuropéen élargi Stoxx 600 (+0,02%). Milan cédait 0,74%.

Le « spread » avec l'Allemagne se creuse

Sur le marché obligataire, le taux d'emprunt de la France à dix ans était stable autour de 3,16% vers 07H30 GMT, mais l'équivalent allemand reculait légèrement (2,43%), ce qui creuse encore plus l'écart entre les deux.

Cet écart - ou « spread » -, entre les deux taux est un indicateur de mesure de la confiance des investisseurs dans la France et ses perspectives économiques de long terme. Il se situait vers 07H30 GMT à 0,72 point de pourcentage, au plus haut depuis 2017 et son amplification sur la semaine est la plus importante depuis 2020.

Bonne santé du marché américain

Jeudi, des indicateurs montrant un ralentissement de l'inflation américaine et une baisse des tensions sur le marché de l'emploi ont permis aux indices américains Nasdaq et S&P 500 de décrocher, d'un souffle, un nouveau record en clôture.

Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank a constaté « une nette divergence entre les sentiments à l'égard des actions européennes et américaines cette semaine », avec d'un côté un « environnement politique tendu » et « des nuages sombres [qui] s'amoncellent près des sommets du Stoxx 600 », l'indice européen élargi, tandis que « l'appétit pour les actions américaines reste solide, en particulier pour les valeurs technologiques ». « Cette divergence peut encore s'accentuer », selon l'analyste.

Pétrole et euro en baisse

Les prix du pétrole baissaient vers 07H20 GMT ce vendredi. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août cédait 0,42%, à 82,39 dollars. Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain, à échéance en juillet, perdait 0,52% à 78,20 dollars.

Sur le marché des changes, l'euro reculait de 0,22% par rapport à l'euro à 1,0713 dollar pour un euro. Le bitcoin grappillait 0,40% à 66.944 dollars.

L'inflation repart légèrement à la hausse en mai dans l'Hexagone L'inflation ne fléchit plus, elle repart même légèrement à la hausse en France. L'augmentation des prix s'est établie à 2,3% en mai, en hausse de 0,1 point par rapport à avril, selon un communiqué publié par l'Insee, ce vendredi. « Cette légère hausse de l'inflation résulte d'une nouvelle accélération sur un an des prix de l'énergie » et des prix de l'alimentation, alors que les prix des services ralentissent, précise l'institut.

(Avec AFP)