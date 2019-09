La croissance se maintient à 0,3% au troisième trimestre

Cette hypothèse, basée sur l'enquête mensuelle de conjoncture menée par la Banque de France auprès des chefs d'entreprises, s'appuie notamment sur un rebond de l'activité industrielle en août, a indiqué la BdF dans un communiqué, qui perçoit cependant des signes de tassement dans l'industrie et les services pour septembre.

Des carnets de commandes industriels dans le rouge

Selon la banque centrale française, l'activité industrielle "regagne du terrain" en août, en particulier dans les secteurs de la pharmacie et des équipements électriques. Toutefois, "les carnets de commandes s'effritent", note-t-elle, et les chefs d'entreprises s'attendent à une production en hausse en septembre, "mais à un rythme plus modéré". L'enquête de la Banque de France pour le mois d'août met par ailleurs en évidence une hausse de l'indicateur du climat des affaires dans l'industrie à 99 après 96 en juillet (revu en hausse d'un point par rapport à la première estimation.

Dans les activités de services, l'hôtellerie-restauration est restée "en berne" au mois d'août, mais les autres secteurs ont compensé ce manque de dynamisme. Là encore, les chefs d'entreprises "prévoient un ralentissement de l'activité en septembre", pointe la BdF. Le secteur du bâtiment, stable en août, pourrait en revanche connaître un rebond en septembre, grâce à des carnets de commandes "bien garnis". Les indicateurs du climat des affaires dans les services comme dans le bâtiment sont, quant à eux, restés stables à respectivement 100 et 104.

1,3% de croissance pour 2019

Avec une hausse de 0,3% au troisième trimestre, la croissance se poursuivrait sur le même rythme que celui constaté au deuxième trimestre par l'Insee dans sa deuxième estimation publiée fin août.

"L'acquis de croissance" - c'est-à-dire le niveau que le PIB atteindrait à la fin de l'année si la croissance restait nulle sur les six derniers mois de l'année - était ainsi au 30 juin de 1,1%, une bonne nouvelle pour le gouvernement, qui table sur une croissance de 1,4% pour l'ensemble de 2019. Selon la Banque de France, mais aussi l'OCDE, le FMI et la Commission européenne, l'activité économique française devrait progresser de 1,3% cette année, contre 1,7% en 2018.