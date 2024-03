La part non remboursée de l'achat de médicaments passe de 50 centimes à un euro

Un euro non remboursé sur chaque boîte de médicaments, au lieu de cinquante centimes. Le montant des franchises médicales, c'est-à-dire le reste à charge des assurés sociaux pour ces prestations, double à partir d'aujourd'hui. La mesure touche aussi les actes paramédicaux (de cinquante centimes à un euro), et le transport sanitaire (de deux à quatre euros).

Le gouvernement justifie cette augmentation par la dégradation des comptes de la Sécurité sociale. Il fait donc payer un peu plus les patients sur leur consommation de soins, en augmentant la part non remboursée par l'Assurance maladie et les complémentaires santé. Selon le ministère délégué à la Santé, la mesure devrait permettre 800 millions d'euros d'économie par an aux caisses de la Sécurité sociale.

Bientôt le doublement de la participation forfaitaire

En cas de cumul d'actes dans une même journée, le montant ne peut toutefois pas excéder quatre euros de reste à charge par jour sur les actes médicaux (contre deux jusqu'alors) et huit euros sur les transports sanitaires (contre quatre précédemment). La participation forfaitaire, qui fonctionne selon le même principe pour les consultations et actes médicaux, à l'exception de ceux réalisés lors d'une hospitalisation, mais aussi les examens de biologie médicale et de radiologie, passera bientôt à deux euros, contre un euro aujourd'hui. La date de cette augmentation, actée par un décret paru mi-février, n'est pas encore connue.

Afin que les personnes ayant le plus fort recours aux soins ne soient pas pénalisées, les deux plafonds annuels --l'un pour les franchises, l'autre pour les participations forfaitaires-- sont maintenus à 50 euros chacun. Les franchises et remboursements forfaitaires ne sont pas applicables aux mineurs, aux femmes en congé maternité et aux bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (C2S).