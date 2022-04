La piste Carole Delga pour Matignon ?

Dans ces périodes de fébrilité politique, dans l'attente de la nomination du futur gouvernement, les hypothèses de ceux ou celles qui pourraient entrer à Matignon vont bon train. Interrogé lors d'un déplacement à Cergy, sur le choix de son Premier ministre, Emmanuel Macron a dressé ce mercredi un profil de poste : " il faudra qu'il soit attaché à la question sociale, écologique, et productive". Elisabeth Borne, la ministre du Travail, Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture, ou encore Nicole Notat, l'ancienne numéro 1 de la CFDT.. répondent au cahier des charges.

Carole Delga, présidente de la région Occitanie et de Régions de France, aussi. Son nom circule même régulièrement. Carole Delga pourrait en effet répondre à ces trois critères. C'est une femme de gauche, ancienne ministre de François Hollande, qui connaît bien les territoires. Elle représente une région importante, l'Occitanie. Elle a été secrétaire d'État au Commerce, et laissé de bons souvenirs dans les milieux patronaux. " Elle était compétente et impliquée, proche des artisans et des petits commerces ", raconte un leader patronal. A 50 ans, la socialiste a démontré dans sa région que son intérêt pour l'écologie était réel. Par ailleurs, elle dispose d'un poids politique conséquent à gauche, ce qui en prévision des législatives est un atout. Enfin, c'est une femme, ce qui ne manquera pas d'être remarqué, à un moment où Emmanuel Macron a promis de faire de l'égalité entre les sexes une de ses priorités.

Alexis Kohler mène l'enquête

Mais, est-elle seulement Macron compatible ? Dimanche, Carole Delga a certes, salué la victoire d'Emmanuel Macron, rappelant "qu'elle avait mis toutes (ses) forces dans la bataille contre la candidate RN, en appelant clairement à utiliser le bulletin de vote Emmanuel Macron", mais il n'en reste pas moins qu'avec le président de la République, les relations sont compliquées. Alors qu'ils occupaient tous deux des postes ministériels à Bercy, la cohabitation n'a pas toujours été fluide.

Toujours est-il que, selon nos informations, des contacts ont bien été pris entre l'Elysée et l'élue socialiste. Alexis Kohler, secrétaire général de l'Elysée, mène même sa petite enquête. Un président d'une association professionnelle assure avoir été contacté par le bras droit d'Emmanuel Macron pour connaître les capacités de dialogue de Carole Delga avec les entreprises.

Matignon ou un maroquin ?

Si la présidente des régions françaises serait disposée à entrer au gouvernement après avoir été "sondée", reste à voir pour quel poste précisément. Premier ministre ou à la tête d'un ministère ? Même si elle figure dans la liste des possibles pour Matignon, certaines sources penchent davantage pour un maroquin du fait de la fraîcheur de ses relations avec Emmanuel Macron. Dimanche dernier, Carole Delga n'a pas été tendre avec le chef de l'Etat. Elle assurait en effet qu'il fallait se lancer dans la bataille des législatives "car nous avons besoin d'une opposition déterminée et crédible pour contrer le programme d'Emmanuel Macron, dur envers les faibles et complaisant avec les puissants". Elle pointait du doigt " la réforme des retraites, le démantèlement du système de santé, la libéralisation de l'école et encore le conditionnement du RSA"...

Signe que l'alignement avec la politique que souhaite mener Emmanuel Macron nécessitera quelques ajustements.