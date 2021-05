Le climat des affaires s'envole au dessus du niveau d'avant-crise

La perspective de la réouverture des magasins et des restaurants au 19 mai a porté l'indicateur de la confiance à des niveaux plus connus depuis plus d'un an. Il a même atteint 108 points ce mois-ci, contre 105 avant la crise sanitaire, indique l'Insee.

AFP 26 Mai 2021, 15:38 1 mn

Pour la première fois depuis février 2020, avant le début de l'épidémie de Covid-19, le climat des affaires, qui reflète l'évaluation de l'activité par les chefs d'entreprise, repasse au-dessus de sa moyenne de longue période. (Crédits : Reuters)