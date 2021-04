Covid-19 : le moral des salariés flanche au travail, moins dans leur vie privée

« Lassitude », « absence de lien social », « épuisement »... Après un an de crise, la santé mentale des salariés continue de se dégrader. En trois mois, le taux de dépression nécessitant un traitement a même bondi de 15 points : 36% d'entre eux sont concernés alors qu'ils n'étaient que 21% en décembre, d'après une enquête réalisée en mars dernier par Opinionway pour Empreinte humaine sur l'« impact de la crise sanitaire sur la santé psychologique des salariés ». En cause : entre les amplitudes horaires et le télétravail, leur moral est particulièrement mis à mal au travail. Ainsi, 45% des salariés s'estiment en situation de détresse psychologique, ajoute l'étude réalisée auprès de 2.004 salariés.

Pourtant, à côté de cette anxiété professionnelle, d'autres assurent qu'ils arrivent quand même à vivre des émotions positives « le soir ou le week-end après le travail », souligne l'étude. Avec la crise sanitaire, les « temps de ressourcement » sont devenus des moments clés pour la santé mentale des salariés.

Lire aussi : Crise sanitaire: la détresse psychologique des salariés français n'a jamais été aussi élevée

Un cadre professionnel dégradé

Le résultat de l'étude est sans appel : le travail est devenu une source majeure de stress pour les salariés. « Au début de la crise, l'anxiété était liée à la peur du virus en lui-même », notent Christophe Nguyen, psychologue du travail et président d'Empreinte Humaine, et Jean-Pierre Brun, co-fondateur de ce cabinet privé. Mais depuis, la dégradation de la « qualité de vie au travail » a entrainé « une dégradation » de leur « santé mentale ».

La preuve : la majorité d'entre eux déplorent la détérioration de leur cadre professionnel. 60% des salariés estiment qu'ils ont trop de travail et la moitié déclarent commencer plus tôt le matin et finir plus tard le soir, rapporte l'enquête. Dès lors, les « fortes amplitudes horaires », en plus « d'une trop grand nombre de visioconférences », ont créé un sentiment de « lassitude ». En effet, « à distance, chaque échange devient une prise de rendez-vous et les salariés finissent par passer des heures en ligne. Ils s'épuisent et deviennent moins productifs », décrit aussi Cyril Beurier, Modern Workplace Lead chez Avanade qui accompagne l'expérience virtuelle des salariés dans 33 pays. Et les conséquences sur leur moral des salariés sont sans appel : à l'échelle d'un an, le nombre de dépressions sévères a doublé, s'alarme l'enquête.

Lire aussi : Covid et télétravail : deux fois plus de dépressions sévères qu'en 2020

Cette situation est encore plus inquiétante chez les télétravailleurs : 40% d'entre eux affirment qu'ils ne peuvent pas assurer toutes leurs missions lorsqu'ils sont à distance. Pire, 30% ont le sentiment de ne plus respecter le droit du travail, pointe l'enquête. Face à ces facteurs de stress, 49% des télétravailleurs se déclarent en situation de détresse psychologique, soit 4 points de plus que la moyenne des salariés, révèle-t-elle. Cette anxiété est encore plus répandue, à 75%, chez les Français qui télétravaillent dans moins de 40m2.

Une vie personnelle préservée

Mais malgré une vie professionnelle morose, sept salariés sur dix affirment qu'ils arrivent quand même à vivre des émotions positives hors du travail, révèle l'enquête. Comment ? 70% d'entre eux réussissent à se déconnecter psychologiquement hors du travail et à « décrocher » . 60% réussissent même à trouver des activités stimulantes, ajoute l'étude. En effet, ces « temps de pause » sont devenus indispensables pour les aider à « récupérer psychologiquement » et à « se ressourcer » face à la crise, fait valoir l'étude. Ainsi, « en éliminant les sources de stress, ils organisent mieux leur journée et peuvent se libérer du temps libre », note Cyril Beurier.

D'ailleurs, « quand ces expériences de récupération sont présentes, on note une forte baisse de la détresse psychologique », pointent Christophe Nguyen et Jean-Pierre Brun. Une note d'optimisme : ces moments de « récupération psychologique » permettent de préserver la santé mentale des salariés hors du contexte professionnel.

Ainsi, « il faut vraiment inviter tous les salariés et toutes les entreprises à sanctuariser ces temps de vie, à prendre soin d'eux », conclut l'enquête.

Lire aussi : Pour maintenir la productivité en télétravail, les managers jouent un rôle capital