Industrie : comment enrayer le déclin de l'emploi dans les territoires

Masques, gel hydroalcoolique, médicaments, vaccins... la pandémie a jeté une lumière crue sur l'extrême dépendance de la France aux pays industriels. En seulement quelques semaines, le gouvernement a dû affronter une salve de critiques sur les pénuries de produits sanitaires de base. Malgré la multiplication des avertissements et le volontarisme affiché des différents gouvernements, la désindustrialisation n'a cessé de s'accélérer en France et la pandémie a déjà mis à terre de nombreux sites industriels sur le territoire tricolore. En parallèle, si une partie de l'emploi industriel a été externalisé dans les services, plusieurs centaines de milliers de postes dans l'industrie ont été détruits en quelques décennies.

Face à ce terrible constat, la Fabrique de l'industrie vient de dévoiler une note ce mardi 18 mai sur les territoires qui cherchent à se réindustrialiser dans le cadre des "territoires d'industrie". Cette initiative, lancée par le gouvernement en novembre 2018 en grande pompe sous la coupole du Grand Palais, est censée booster l'industrie sur 148 zones spécifiques identifiées au préalable. Le travail, rendu public par ce laboratoire d'idées proche du patronat, est le fruit d'une quinzaine de rencontres et réunions avec des acteurs du monde économique, universitaire et politique.

"La réindustrialisation des territoires est possible. Même des régions qui souffrent montrent du dynamisme. Les ressorts du territoire viennent d'eux-mêmes. La capacité des acteurs locaux à travailler ensemble est indispensable" a déclaré, Louis Gallois, co-président de la Fabrique de l'industrie, lors d'un point presse.

"Pas de recette unique", une combinaison de ressources

L'un des enseignements de ce travail est "qu'il n'existe pas de recette unique à appliquer pour l'ensemble des territoires", a déclaré Caroline Granier, économiste et co-auteure de la note. La diversité des territoires dans l'Hexagone et leur histoire spécifique empêche de tirer des conclusions tranchées. Au fur et à mesure de leurs échanges autour de huit territoires, les chercheurs ont voulu montré que la combinaison de ressources spécifiques était un atout majeur pour favoriser l'implantation de sites industriels.

"Nous mettons en évidence l'importance des ressources naturelles. Les sites se développent souvent à côté des ressources naturelles. L'importance des ressources matérielles est également visible avec la présence d'infrastructures. L'autre ressource matérielle nécessaire est le foncier. Enfin, les ressources financières sont également un facteur très important", a ajouté Caroline Granier.

Une main-d'œuvre et des compétences indispensables

A cela s'ajoute la présence de main-d'oeuvre et de compétences sur ces zones parfois délaissées par les populations en raison notamment d'une longue désindustrialisation. Les délocalisations opérées depuis des années ont parfois entraîné des pertes de compétences à l'échelle de tout un territoire. En outre, le déclin démographique peut jouer un rôle majeur sur la décision d'un industriel d'implanter un nouveau site de production. "Il ne peut y avoir de développement industriel sans compétence [...] La pénurie de main-d'oeuvre est liée à la pénurie d'écoles, de services publics, de postes pour les conjoints. Les territoires doivent également améliorer la qualité de vie pour attirer les travailleurs", a déclaré la chercheuse.

Certaines collectivités tablent désormais sur leurs agences d'attractivité pour attirer des familles en essayant de mettre en avant les atouts d'un territoire. Ce qui fait parfois grincer des dents au regard des budgets alloués pour déployer ces outils de communication. "Des territoires attirent par leur image", a ajouté Louis Gallois.

Sans appui local, l'action publique sera inefficace

Les différentes étapes de décentralisation menées depuis le début des années 1980 ont amené les collectivités locales à devoir assumer de plus en plus de responsabilités et de compétences. La dernière grande réforme des régions menées sous le quinquennat de François Hollande est à cet égard particulièrement marquante. La fusion des régions a considérablement accru les compétences économiques de ces grandes collectivités, sans toujours permettre de réaliser les économies annoncées.

Pour la Fabrique de l'industrie, "l'action publique ne peut exister qu'en appui d'une dynamique locale. Sans appui des acteurs locaux, l'action publique de l'Etat ne suffira pas. Dans certains territoires, il peut y avoir des attitudes victimaires, d'autres territoires attendent tout de l'Etat. Enfin, certains territoires refusent l'implantation d'industrie par peur de perturber les équilibres locaux", a signalé Louis Gallois. Sur ce dernier point, les économistes ont rappelé la nécessité d'impliquer les citoyens dans les processus de décision, surtout dans le contexte de la transition écologique.

Des territoires d'industrie plutôt là pour accompagner

Les "territoires d'industrie" lancés par l'exécutif n'ont pas vraiment fait l'objet d'évaluation quantitative précise depuis leur mise en place. L'approche de la Fabrique permet néanmoins de constater que l'Etat est plutôt là pour accompagner des dynamiques territoriales déjà préexistantes. "Un territoire industriel est à la fois l'héritage et le fruit d'un travail concerté d'acteurs, de la construction et du maintien de ressources locales, de la capacité des acteurs à agir ensemble. Il est ainsi logique que le programme Territoires d'industrie constitue avant tout un moyen de consolider ou d'accélérer la mise en place d'actions ou de projets préexistants plutôt qu'un outil supposé engendrer des implantations industrielles à partir de rien", indiquent les auteurs dans leurs travaux.