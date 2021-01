Le climat des affaires se redresse légèrement en janvier

Le début d'année 2021 reste tendu. L'indicateur synthétique qui reflète ce climat des affaires gagne 1 point par rapport à décembre à 92 points, mais reste encore très inférieur à sa moyenne de longue période qui est de 100, précise l'Institut national des statistiques. "Cette très légère hausse est le reflet d'évolutions différentes suivant les secteurs d'activité en lien avec l'incertitude quant à l'évolution de la situation sanitaire", souligne l'Insee.

Léger mieux dans l'industrie

Ainsi l'industrie et le commerce de gros connaissent une petite amélioration, tandis que le climat des affaires "fluctue à peine dans les services et le commerce de détail", davantage soumis à des restrictions. Le durcissement et l'élargissement du couvre-feu sur l'ensemble du territoire depuis une semaine devraient à nouveau plomber le moral des commerces.

Dans l'industrie, l'impact de la crise est nettement moins sévère que dans les services. Il reste que beaucoup de sites de production sont menacés et des milliers d'emplois risquent encore d'être détruits dans le sillage des faillites d'entreprises. Le climat de l'emploi gagne lui aussi un point en janvier par rapport à décembre, à 85 points, quand il était à 105 points avant la crise.