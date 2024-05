Le déficit commercial français continue de se creuser, mais moins vite

Doucement mais sûrement. Le creusement du déficit de la France sur les échanges de biens a ralenti en mars pour le sixième mois d'affilée. La différence entre les importations et les exportations s'est ainsi réduite à 5,7 milliards d'euros, ont indiqué ce mardi les Douanes.

En effet, après avoir atteint 6,4 milliards d'euros en janvier et 6,1 milliards en février, le déficit a reflué de 400 millions d'euros en mars, grâce à une augmentation plus rapide des exportations de 900 millions sur un mois, que des importations avec 500 millions, a détaillé l'administration.

« Un niveau qu'il n'avait plus connu depuis deux ans »

Le déficit commercial a même renoué en mars avec « un niveau qu'il n'avait plus connu depuis deux ans », ont souligné les douanes. C'était déjà le cas en février. L'administration a revu mardi en légère hausse le chiffre du déficit de janvier (+200 millions) et février (+100 millions). Entre avril 2023 et mars 2024, le déficit commercial cumulé de la France atteint 88,4 milliards d'euros, un total là aussi en amélioration par rapport à celui enregistré en février (90,9 milliards selon la première estimation publiée en avril).

Dans le détail, en mars, le déficit des échanges de biens énergétiques s'est réduit de 100 millions sur un mois pour atteindre 4,3 milliards d'euros. Le déficit de 3,2 milliards constaté en février sur les échanges de biens manufacturés est resté stable, tout comme l'excédent sur les échanges de biens agricoles (300 millions d'euros).

L'excédent sur les échanges de biens de consommation a lui reculé de 200 millions d'euros, en raison d'une progression plus dynamique des importations que des exportations. Mais malgré cette légère dégradation, « le solde des biens de consommation enregistre depuis novembre 2023 sa plus longue période d'excédent depuis les années 2000 », soulignent les Douanes.

Recul du déficit sur les échanges de biens

Dans un communiqué publié également mardi, la Banque de France constate, elle, un recul de près de deux milliards d'euros sur un mois du déficit commercial sur les échanges de biens. Il aurait ainsi reflué de 4,3 milliards d'euros en février à 2,6 milliards en mars. L'excédent enregistré par la France sur les échanges de services aurait en revanche chuté de 700 millions, pour s'établir à 3,2 milliards d'euros en mars.

Selon la banque centrale, le compte des transactions courantes - un indicateur des échanges commerciaux de la France au périmètre plus large que celui des Douanes - se serait amélioré d'un milliard d'euros sur un mois. L'excédent atteint ainsi 1,3 milliard d'euros en mars.

Les exportations française vers l'Asie en hausse

Vis à vis de ses partenaires commerciaux, la France enregistre sa plus importante amélioration du solde, au premier trimestre 2024, avec l'Asie (+3,6 milliards d'euros). « Il s'agit de la plus forte hausse du solde en valeur avec cette zone depuis le deuxième trimestre 2009 », précise les Douanes. Le solde s'améliore également avec l'Afrique (+1,2 milliards). Cependant, il se détériore avec l'UE (-0,8 milliards), à cause d'une augmentation des importations de gaz avec la Belgique.

Le solde baisse également avec l'Amérique (-0,7 milliards d'euros) à cause de « la livraison d'un navire au 4e trimestre 2023 » et le Proche et Moyen-Orient « en raison du dynamisme des importations de produits pétroliers raffinés ».

Dans l'UE, seules les exportations de l'Allemagne reprennent du poil de la bête. Elles rebondissent de 2,9%. Néanmoins, elles diminuent en France (-0,3%), en Italie (0,3%) et légèrement en Espagne (-1,1%). Du côté des importations, elles rebondissent également outre-Rhin à 1,2%, après avoir baissé ces cinq derniers trimestres. Alors qu'en France elles diminuent de 3%, en Espagne de 3,7% et en Italie de 4,2%.

Le plan de l'exécutif pour réduire le déficit commercial

Des chiffres plutôt encourageants surtout après avoir enregistré un déficit record de 164 milliards d'euros en 2022. Le déficit avait ensuite atteint, en 2023, 99,6 milliards d'euros. Un résultat supérieur aux déficits enregistrés de manière ininterrompue depuis 2002 et le deuxième plus élevé de l'histoire.

Afin de résorber le déficit commercial français, qui reste chronique depuis vingt ans, l'exécutif a ainsi lancé le 31 août 2023 un plan de 13 mesures. Baptisé « Osez l'export », il sera doté de 125 millions d'euros sur la période 2023-2026 pour aider les entreprises à exporter. Il vise notamment à aider les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de tailles intermédiaires (ETI) à être davantage présentes à l'international, alors que les grandes entreprises françaises le sont déjà bien.

En effet, d'après une étude du Centre d'études prospectives et d'informations internationales (CEPII), sortie en automne 2023, 95% des exportations étaient réalisées par des grandes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. Avec ce plan, l'objectif du gouvernement est de passer de 145.700 entreprises françaises qui exportent actuellement à 200.000 d'ici à 2030.

(Avec AFP)