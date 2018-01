Le gouvernement veut séduire à nouveau le secteur du logement social

« Nous sommes dans une gare (du nom du lieu-hôte des vœux, NDLR) mais ce n'est pas un terminus. Nous allons avancer et transformer ce pays ». Six mois après la polémique sur la baisse des APL, Jacques Mézard, le ministre de la Cohésion des territoires se félicite de la nouvelle convention signée avec Action Logement afin de « réaffirmer leur soutien au secteur du logement social ». Si Jacques Chanut, également chef d'entreprise dans le BTP et président de la FFB, quitte la présidence de l'ex-1 % Logement pour ne pas interférer avec les élections au MEDEF, l'ex-sénateur radical-rural confirme la création prochaine d'une structure de portage pour faciliter la vente de logements sociaux par des organismes HLM.

5 ou 10 milliards d'euros pour la rénovation urbaine ?

Comme lors de la présentation de la stratégie Logement le 20 septembre dernier, Jacques Mézard ne veut chasser personne, mais tient beaucoup à cet « organisme fluidificateur » tout en rappelant qu'il n'est « pas question de se lancer dans des opérations spéculatives ». Action Logement portera les démarches des bailleurs et, au bout d'un délai raisonnable, les biens reviendront à l'organisme initial.

Le ministre, qui devrait présenter son projet de loi Évolution du logement et aménagement numérique (ELAN) en avril prochain, remet sa casquette de chargé de la cohésion des territoires pour défendre le passage de 5 à 10 milliards d'euros pour le plan national de la rénovation urbaine. Après le discours de Macron à Roubaix mi-novembre pour le 40ème anniversaire de la politique de la ville, les actes : « éviter le développement d'une dérive qui fait qu'en partie, la République s'est retirée de ces quartiers ».

40.000 logements pour les jeunes

Qui dit doublement d'un programme pense à recherche de financements. Fin février 2018, le temps d'en réaliser l'inventaire, Action Logement présentera la cession de ses activités non-concurrentielles. En clair, l'idée est de « vendre ce qui n'a pas de plus-value sociale » comme les sociétés de promotion ou agences immobilières.

2 milliards d'euros de prêt de haut de bilan seront également octroyés par la Caisse des Dépôts afin de soutenir l'investissement des organismes de logement social. Là encore, avec l'arrivée récente d'Eric Lombard à la direction générale de la CDC, seule une rencontre a eu lieu la première semaine de janvier. La discussion est encore en cours et aucune directive n'est établie. « Nous avons un rôle immobilier d'action qui donne des objectifs » précise Jacques Chanut.

Parmi les autres mesures, 50 millions d'euros pour les aides à la pierre, le co-financement de 40.000 logements pour les jeunes, le financement de la production de logements locatifs intermédiaires, la lutte contre la précarité énergétique et des aides à la rénovation. Le chiffre de 500.000 logements réhabilités par an, répété sans cesse sous le quinquennat précédent, a simplement disparu des écrans radars. Mais le sujet demeure au coeur des enjeux du secteur du BTP.