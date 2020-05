Le monde de la culture, suspendu aux annonces de Macron, attend des mesures fortes

Rouvrir

"Dans les salles de public debout, on a été les premiers à fermer et on sera les derniers à rouvrir. Les gens serrés dans une fosse, c'est antinomique avec les gestes barrières", s'inquiète Aurélie Hannedouche du Syndicat des musiques actuelles, interrogée par l'AFP.

Si les librairies, galeries et "petits" musées doivent rouvrir lundi, les cinémas, salles de concerts, théâtres et les autres musées vont rester rideau tiré jusqu'à nouvel ordre, avec des conséquences financières désastreuses. "La situation sera réévaluée fin mai pour une décision effective au 2 juin", a rappelé lundi le Premier ministre.

Reste que le secteur a désespérément besoin d'un échéancier pour gérer a minima les dossiers d'assurance et tenter de se projeter. A Paris, l'adjoint à la Culture, Christophe Girard, imagine un calendrier de reprise en quatre étapes s'achevant en août, avec un "mois" de la culture à Paris, a-t-il annoncé au magazine Télérama.

La grande question pour le secteur reste comment concilier la situation sanitaire avec des lieux où convivialité rime avec promiscuité ?

Sur ce point, le Pr François Bricaire, infectiologue, vient de rendre un rapport aux autorités, où il préconise, outre le port de masque, un temps d'aération dans les lieux clos, la suppression des vestiaires, des bars/buvettes ainsi que des entractes, l'instauration d'un à deux sièges d'écart entre les spectateurs, selon le degré de déconfinement.

Des propositions qui passent mal. "Impossible", a réagi Jean-Marc Dumontet, propriétaire de théâtres parisiens à l'AFP. "Absolument impraticable", a renchéri Stéphane Lissner, de l'Opéra de Paris.

Créer

Tournages à l'arrêt, répétitions impossibles... la création artistique est elle aussi en crise.

"Il est temps de déclarer l'état d'urgence culturelle, une urgence sans condition, (...) parce que la culture est incompatible avec la distanciation sociale", a estimé la comédienne Isabelle Adjani dans une lettre adressée au président Macron lue mardi sur France Inter.

"S'il y a bien un métier impossible à faire avec la distanciation sociale, c'est celui de comédien", soulignait lui aussi récemment dans Le Monde le cinéaste Christophe Honoré. Dans le contexte, des "idées aberrantes" circulent, comme "faire venir tous les acteurs d'un film quinze jours avant le tournage pour les mettre en quarantaine, confiner toute l'équipe dans le même lieu pendant toute la durée du travail".

Dans le rapport Bricaire sur le déconfinement, la création artistique a toute sa place: le professeur de médecine imagine un "monde d'après" où il faudra "distancer les artistes grâce à une mise en scène adaptée" et recommande, quand ce n'est pas possible, l'instauration de tests sérologiques et la prise de température sur les plateaux.

Autre problématique de l'audiovisuel, la première branche du secteur culturel: la question des assurances, les producteurs n'étant pas assurés contre le risque de pandémie et un éventuel nouveau confinement à l'échelle locale ou nationale. L'Union syndicale de la production audiovisuelle (USPA) a d'ailleurs prévenu que les tournages ne pourraient reprendre sans fonds de garantie.

Dans un entretien à l'AFP, la présidente du groupe France Télévisions, Delphine Ernotte, s'est dite favorable à "un fonds abondé par de l'argent public" voire à un niveau européen.

Soutenir

Gros dossier sur la table du ministre de la Culture, Franck Riester, les intermittents du spectacle risquent pour beaucoup d'être sans ressources et radiés de pôle emploi, après une très longue période d'inactivité et l'absence de perspectives professionnelles.

Deux pétitions - "Culture en danger" et "AnnéeNoire2020" rassemblant quelque 250.000 signataires - circulent pour réclamer "une année blanche" pour ces professionnels au statut particulier. Si le ministre de la Culture, critiqué par certains artistes, travaille à la prolongation de ces dispositifs pendant l'été, il ne se prononce pas sur une mise à zéro des compteurs en terme de décompte des droits.

"Cela nécessite des évaluations, des discussions avec mes collègues du gouvernement", a-t-il affirmé mardi matin sur Europe 1.

"Pour les structures, on attend que les mesures de chômage partiel soient étendues aussi longtemps que les salles sont fermées", affirme Aurélie Hannedouche du SMA. "Si le chômage partiel s'arrête le 2 juin et qu'on ne peut reprendre qu'en septembre ou janvier, on va mourir".