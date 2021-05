Le "pass sanitaire intérieur" validé par l'Assemblée malgré le tir de barrage des oppositions

Dans son interview exclusive accordée le 29 avril dernier à la presse régionale et à une radio pour présenter le calendrier et les principales mesures du déconfinement progressif du pays, Emmanuel Macron avait annoncé que le pass sanitaire concernait les déplacements internationaux (les étrangers auront l'obligation de le présenter pour pouvoir visiter la France, première destination touristique mondiale) mais que l'application du dispositif aux Français, c'est-à-dire à la mobilité des personnes à l'intérieur de l'Hexagone, était clairement envisagée. Mais que, dans la mesure où les libertés publiques sont concernées, c'était le Parlement qui se saisira de la question.

Depuis hier soir, c'est chose faite. Dans la soirée du lundi 10 mai, lors de l'examen du projet de loi de sortie de la crise sanitaire du gouvernement, les députés ont validé la création d'un "pass sanitaire" pour l'accès aux grands évènements, malgré les sévères critiques des oppositions.

Cette mesure-phare du texte introduite par le gouvernement en commission des Lois a fait l'objet d'un tir de barrage des oppositions avec à la clef de longues discussions et de nombreux amendements rejetés, y compris des centristes du Modem.

"On nous dit que c'est un projet de loi pour gérer la sortie de cette crise sanitaire et on nous pond la mesure la plus coercitive de contrôle depuis le début de la crise du covid", a taclé Eric Coquerel (LFI). "Vous ouvrez la boîte de Pandore".