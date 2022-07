Le PNF ouvre une enquête pour blanchiment de biens d’oligarques russes

La traque des fortunes russes se poursuit en France. Le parquet national financier (PNF) a ouvert le 1er juillet dernier une enquête sur les biens acquis en France par des proches du Poutine. Une information du Parisien confirmée à l'AFP.

L'enquête est menée par l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF). Elle intervient après une plainte de l'ONG anticorruption Transparency International France (TIF) déposée en mai à Paris pour « blanchiment » visant de possibles biens mal acquis dans l'Hexagone par « des hommes d'affaires et hauts fonctionnaires proches de Vladimir Poutine ».

Dans le sillage des sanctions prises par l'Union européenne, en représailles de l'invasion de l'Ukraine, contre la Russie et les personnalités connues pour leur proximité avec le régime russe, Bercy s'active pour identifier, geler et saisir les actifs de ces individus, souvent à la tête d'importantes fortunes acquises lors des privatisations sauvages des années 1990 en Russie.

1,1 milliard d'euros d'actifs saisis en France, 30 milliards d'euros en Occident

Le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire a constitué une task force chargée de la saisie de ces avoirs qui rassemble le Trésor, Tracfin et la Direction générale des Finances publiques. Une structure chargée de s'assurer, après les saisies déjà effectuées, que les oligarques ne parviennent pas à soustraire leurs biens au gel décrété par les Européens via des mécanismes financiers.

Depuis le début de la crise, l'État français a déjà bloqué plus de 1,1 milliard d'euros d'actifs qui appartiennent à des Russes. Parmi ces actifs se trouvent plus de 700 millions d'euros d'immobilier, 200 millions d'euros de cargos, yachts et hélicoptères, 200 millions d'euros d'avoirs financiers et 24 millions d'euros d'œuvres d'art.

Plus largement, la task force Repo (pour Russian Elites, Proxies, and Oligarchs), l'organe formé par les Occidentaux pour traquer les oligarques russes, a déjà saisi 30 milliards d'euros d'actifs à des particuliers dans le monde.