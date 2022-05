Bruxelles envisage d'utiliser les actifs gelés d’oligarques russes pour reconstruire l'Ukraine

Faire payer à la Russie le coût de la reconstruction de l'Ukraine après la guerre, oui mais comment ? Alors que la facture s'annonce déjà faramineuse (au moins 100 milliards de dollars), les dirigeants occidentaux et grands argentiers réfléchissent aux moyens d'y parvenir. L'un d'entre eux serait d'utiliser les actifs gelés d'oligarques russes. La possibilité a été évoquée jeudi par la présidente de la Commission européenne (CE), Ursula von der Leyen. « Nos avocats travaillent intensément pour trouver de possibles moyens d'utiliser les avoirs gelés des oligarques pour reconstruire l'Ukraine » a-t-elle déclaré à la chaîne de télévision allemande ZDF.

Des dizaines de milliards d'actifs gelés

Sans rembourser l'étendue des dégâts, cette manne financière est immense. D'après la Commission européenne, les pays membres de l'UE ont gelé près de 30 milliards de dollars d'actifs russes, dont sept milliards en yachts, hélicoptères, immobilier ou œuvres d'art. Les Etats-Unis ont eux sanctionné ou bloqué bateaux et avions appartenant à des proches du Kremlin pour une valeur de plus d'un milliard de dollars et ils ont « gelé des centaines de millions de dollars d'avoirs d'élites russes sur des comptes américains », d'après la Maison Blanche.

A lui seul, le célèbre oligarque russe Roman Abramovitch pèse plus de 9 milliards de livres (10,5 milliards d'euros), selon le gouvernement britannique. Ce dernier a participé à des discussions pour mettre fin au conflit. Le milliardaire a en effet un intérêt tout personnel à voir la fin de la guerre en Ukraine : selon le magazine Forbes, il a perdu quelque 7 milliards de dollars et a dû vendre le club de football londonien de Chelsea qu'il avait acheté en 2003. D'après le président ukrainien Volodymyr Zelensky, au début du conflit, Abramovitch aurait proposé d'aider financièrement l'armée ukrainienne.

«On a eu des signaux de lui et de quelques autres hommes d'affaires, proposant : 'on peut aider d'une manière ou d'une autre, on peut faire quelque chose'» avait déclaré Volodymyr Zelensky. « Certains ont dit qu'ils étaient prêts à aider à la reconstruction du pays après la guerre.»

Selon le Wall Street Journal, Volodymyr Zelensky aurait même demandé au président américain Joe Biden de ne pas sanctionner Roman Abramovitch, estimant qu'il pourrait jouer un rôle dans les négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie.

Les discussions « ne font que commencer »

Les discussions relatives à la reconstruction de l'Ukraine « ne font que commencer », a déclaré mercredi la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen à la veille du G7, qui réunit jeudi et vendredi les ministres des Finances et les banquiers centraux près de Bonn, en Allemagne.

Il est « naturel que, étant donné la destruction énorme en Ukraine, et le coût énorme de reconstruction auquel ils feront face, nous nous tournions vers la Russie pour aider à payer au moins une portion du montant », a ajouté Janet Yellen.

Encore faut-il que ça soit légal. Récemment, a circulé l'idée que Washington se saisisse des centaines de milliards de dollars d'avoirs détenus par la Banque centrale de Russie. Environ 300 milliards de dollars d'avoirs auraient été gelés par les Etats-Unis et leurs alliés depuis le début de la guerre, mais ils demeurent propriété russe. Une option pour l'instant écartée par Washington. « Nous commençons à regarder cela, mais il ne serait pas légal actuellement aux Etats-Unis pour le gouvernement de se saisir » de ces avoirs, a déclaré Janet Yellen. « Ce n'est pas quelque chose de permis d'un point de vue légal aux Etats-Unis.»

