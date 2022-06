Abramovitch et deux oligarques russes demandent l'annulation des sanctions à la justice de l'UE

Ils font partie des milliers de personnalités placées sur la liste noire de l'Union européenne depuis le début de l'offensive russe en Ukraine. Le milliardaire Roman Abramovitch et deux autres hommes d'affaires russes, Petr Aven et Mikhaïl Fridman - ces deux derniers étant réputés proches de Vladimir Poutine - ont saisi la justice européenne pour obtenir l'annulation des sanctions prises à leur encontre par l'UE, a révélé le tribunal de l'Union ce mercredi 1er juin. À savoir le gel de leurs avoirs et l'interdiction de visa dans l'UE.

Roman Abramovitch était propriétaire depuis 2003 du club de football de Chelsea qui a été mis en vente quelques jours avant que l'oligarque ne soit sanctionné par le gouvernement britannique. Son rachat, approuvé par le gouvernement britannique et la Premier League, par un consortium dirigé par l'homme d'affaires américain Todd Boehly a été finalisé lundi dernier.

Petr Aven est connu pour sa grande collection d'œuvres d'art russe. Un tableau lui appartenant, présenté dans le cadre de l'exposition Morozov par la Fondation Louis Vuitton à Paris, a été « gelé » et est resté en France.

Quant à Mikhaïl Fridman, il a notamment fondé Alfa Bank, la plus grande banque privée de Russie.

Les actifs gelés des oligarques pour reconstruire l'Ukraine

Plus d'un millier de personnalités figurent sur la liste noire de l'UE, établie en 2014 après l'annexion de la Crimée. Elle a été considérablement élargie à la suite de la guerre menée par Moscou en Ukraine à partir du 24 février dernier.

D'après la Commission européenne, les pays membres de l'UE ont gelé près de 30 milliards de dollars d'actifs russes, dont 7 milliards en yachts, hélicoptères, biens immobiliers ou œuvres d'art.

Les États-Unis ont, eux, sanctionné ou bloqué bateaux et avions appartenant à des proches du Kremlin pour une valeur dépassant le milliard de dollars et ils ont « gelé des centaines de millions de dollars d'avoirs d'élites russes sur des comptes américains », d'après la Maison Blanche.

La facture de la reconstruction de l'Ukraine s'annonce bien supérieure - au moins 100 milliards de dollars. Néanmoins, la possibilité d'utiliser les actifs gelés des oligarques russes a été évoquée le 20 mai dernier par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

« Nos avocats travaillent intensément pour trouver de possibles moyens d'utiliser les avoirs gelés des oligarques pour reconstruire l'Ukraine », a-t-elle déclaré à la chaîne de télévision allemande ZDF.

Côté américain, la secrétaire américaine au Trésor a eu un discours sur la même ligne. Selon elle, il est « naturel que, étant donné les destructions énormes en Ukraine, et le coût immense de reconstruction auquel ils feront face, nous nous tournions vers la Russie pour aider à payer au moins une portion du montant », a précisé Janet Yellen. Ce qui ne serait toutefois pas possible à ce jour aux États-Unis car pas légal.

(Avec AFP)