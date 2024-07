Dans un hémicycle sans majorité, le Nouveau Front populaire aura le plus de députés

Ces élections législatives inattendues se concluent par une énorme surprise. Selon les estimations de l'institut Elabe pour La Tribune dimanche et BFMTV, le Rassemblement national ne terminerait qu'en troisième position à l'issue du second tour. Il ne disposerait que de 113 à 148 députés. C'est le Nouveau Front populaire qui en recenserait le plus avec 178 à 205 députés.

Le camp présidentiel, Ensemble pour la République dénombrerait lui de 157 à 174 députés et serait donc ainsi en deuxième position. Les Républicains, divers droite et UDI auraient enfin entre 67 à 71 députés. Ces résultats très serrés confirment la tripartition du paysage politique et rendent très flou la suite, puisque personne n'a de très loin la majorité absolue (elle est à 289 sièges). Une coalition sera nécessaire pour s'approcher au mieux d'elle. Loin de la tradition française, cela devrait prendre beaucoup de temps pour aboutir.

Désistement républicain

Pour le Rassemblement national, qui comptait 88 députés lors de la précédente législature, c'est une énorme contre-performance. Alors qu'il était sorti en force du premier tour, l'entre-deux-tours s'est révélé très compliqué pour le camp de Marine Le Pen et Jordan Bardella. Nombre de leurs candidats ont été contestés pour leurs propos passés ou leur piètre qualité. Le désistement républicain opéré entre les candidats du Nouveau Front populaire et du camp présidentiel pour lui faire barrage aura fonctionné à plein.

Pour le Nouveau Front populaire, c'est en revanche un bon résultat. La gauche progresse : elle comptait précédemment 150 députés. Selon Elabe, LFI devrait être en tête du bloc de gauche, avec 80 à 91 sièges, le PS comptant entre 60 et 68 sièges de son côté.

Le camp présidentiel perd lui la majorité qu'il détenait (il avait 250 députés précédemment). Mais il s'en sort beaucoup mieux qu'espéré. Gabriel Attal qui a mené la campagne en sort lui renforcé, alors qu'Emmanuel Macron s'est lui complètement effacé de l'entre-deux-tours.

De leur côté, Les Républicains, qui avaient connu un premier tour très difficile, respirent également. Ils sont en recul puisqu'ils comptaient 61 élus, mais le ralliement d'Eric Ciotti au RN a fait moins de dégâts qu'attendu.

Ce dimanche, la participation a elle été encore plus forte que lors du premier tour : 67,1% selon Elabe. C'est un record depuis 1997.