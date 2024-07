Législatives : réélection, défaite... Le point en Loire-Atlantique

Scènes de liesse, fanfare et cris de joie Place de Bretagne à Nantes, mines déconfites des candidats du RN à l'annonce des premières tendances de la gauche en tête au niveau national. Le Nouveau Front populaire a obtenu la majorité des suffrages dans sept circonscriptions (sur dix) en Loire-Atlantique où 1.072.000 électeurs étaient de nouveau appelés aux urnes ce dimanche pour le second tour des élections législatives.

Butin symbolique pour le NFP

Et c'est un coup de tonnerre dans la cinquième circonscription où Sarah El-Haïry a été renversée par le candidat de gauche du Nouveau Front Populaire, Fabrice Roussel qui obtient 39,91% des voix (2.333 voix d'écart sur 94.253 votants). La ministre chargée de l'enfance et vice-présidente du MoDem était tenante du siège depuis 2017. Cette circonscription tombe donc dans l'escarcelle du Nouveau Front populaire (NFP). Tout comme la première circonscription où le candidat de la Nupes Karim Benbrahim, également le premier secrétaire du Parti socialiste de Loire‐Atlantique, rafle ce territoire au conseiller municipal nantais d'opposition avec 46,16% des suffrages (38,11 % pour Mounir Belhamiti et 15,72% pour le RN Bryan Pecqueur).

Sept députés NFP sur dix en Loire‐Atlantique

Plusieurs députés sortants du NFP conservent leur siège. C'est le cas d'Andy Kerbrat (LFI) qui rafle la 2e circonscription avec 51,67 % des votes, contre 27,7% pour Valérie Oppelt d'Ensemble. La députée sortante de la troisième circonscription de Loire-Atlantique, Ségolène Amiot, conserve elle aussi son siège après le second tour des élections législatives. Elle s'est imposée avec 50,13% des voix, devant Matthieu Annereau, d'Ensemble et Laurie Arc du Rassemblement national.

Sans surprise, l'écologiste nantaise Julie Laernoes, qui était largement en tête à l'issue du premier tour, obtient quant à elle la 4e circo avec 53,4% des suffrages, contre Aude Amadou d'Ensemble (25,29%).

Hors de l'agglomération nantaise, deux députés NFP gardent également leur siège. A commencer par le député sortant Jean-Claude Raux qui a été réélu dans la 6eme circo (40,06% des voix). C'est le cas également du député sortant de Saint-Nazaire (8e circo), Matthias Tavel qui annonce être réélu avec 61,68% des voix devant Gauthier Bouchet, représentant du Rassemblement national.

La majorité présidentielle garde deux sièges, le RN aucun

Le parti de la majorité présidentielle n'est en tête que dans deux circonscriptions. Tout d'abord dans la 7eme où la députée sortante, Sandrine Josso, conserve son siège au palais Bourbon, avec 59,95 % des voix. La macroniste Sophie Errante, qui a obtenu 42,94 % des voix dans la 10e circo du Vignoble, reste également à l'Assemblée nationale.

Le divers‐droite Jean‐Michel Brard, soutenu par LR, empoche la 9e circonscription du Pays de Retz, élu avec 62,86 % des voix.

Enfin, si le Rassemblement national n'a jamais obtenu autant de suffrages en Loire-Atlantique -il arrive en seconde position dans quatre circonscriptions (6e, 7e, 8e, 9e)-, il ne décroche aucun siège sur ce territoire, le leader du parti Gauthier Boucher ayant été battu dans la circonscription de Saint-Nazaire.