Législatives : Tours s’ancre à gauche au premier tour

Charles Fournier ne cachait pas sa satisfaction dimanche soir à la brasserie Madeleine, au centre-ville de Tours, où il avait réuni ses soutiens. Avec plus de 21.000 voix et 45,4% des suffrages recueillis, le député écologiste sortant de la première circonscription d'Indre-et-Loire caracole non seulement en tête, mais il a aussi amélioré son score des élections législatives de 2022 (39,6%).

La prime au sortant et la forte participation (66,30%) a, de toute évidence, joué en faveur de l'élu, parachuté à Tours il y a deux ans. La presque totale unité locale de la gauche sous la bannière du Nouveau Front populaire (NFP) a aussi favorisé la mobilisation de ses électeurs.

Pire score des Républicains

Face à Charles Fournier, Benoist Pierre (Ensemble) peut se targuer, de son côté, d'avoir - en partie - sauvé les meubles de la majorité présidentielle. En obtenant 24% des suffrages, le conseiller municipal d'opposition de la ville, tenue par la gauche, améliore son score de 50% par rapport aux élections européennes (16%).

Benoist Pierre dépasse également celui du précédent candidat LREM, Philippe Chalumeau, à la députation en 2022. A l'extrême droite, la candidate du Rassemblement national (18,8%), Lisa Garbay, échoue, quant à elle, à être présente au second tour. Lucas Janer, lui, réalise le pire score des Républicains dans la ville de, feu, le gaulliste Jean Royer avec 5,9% des voix. Le dissident de gauche Alain Dayan se place, lui, en cinquième position et récolte 3,5% des suffrages.

Recomposition

Si Charles Fournier part donc favori pour le second tour, son challenger compte bien refaire son retard d'ici dimanche prochain en l'absence de triangulaire. Benoist Pierre mise ainsi sur le ralliement des Républicains (dont le chef de file en Indre-et-Loire, Jean-Jacques Paumier, a donné une consigne de vote en sa faveur), d'une partie des sociaux-démocrates d'Alain Dayan, voire des électeurs du Rassemblement national, tous refusant de renforcer encore l'hégémonie de la gauche à Tours.

« Nous allons, à nouveau, rencontrer les Tourangeaux et leur expliquer les dégâts notamment économiques que causerait ici et dans le pays le programme du NFP, assure Benoist Pierre. Il s'agit aussi de leur redire clairement que nous avons compris leurs préoccupations pour plus de pouvoir d'achat, de sécurité et pour une maîtrise réelle de l'immigration ».

Appelant à Tours à un nouveau front républicain allant du centre gauche à la droite, le candidat s'inscrit déjà dans la recomposition du paysage politique national qui pourrait émerger après le second tour.