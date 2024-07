🔴 En direct - Législatives : après le tour de force du RN, l'heure des tractations pour le second tour

7h45 - Laure Lavalette (RN) appelle LR à se désister en cas de triangulaire

Porte-parole du RN, Laure Lavalette a appelé sur RTL les candidats Les Républicains à se désister au second tour en cas de triangulaire avec le RN. L'élue explique avoir beaucoup de points communs avec le parti de droite. « S'ils savent qu'ils ne vont pas gagner », elle en appelle au « désistement » pour « faire gagner le camp national ». Plus largement, elle veut « une majorité d'union (...) d'où que vous veniez, n'hésitez pas à rejoindre cette majorité ».

#LR : "En troisième position, s'ils savent qu'ils ne vont pas gagner, j'en appelle au désistement, faire gagner le camp national"@LaureLavalette , députée élue du Var, porte-parole du RN, invitée de @amandine_begot dans #RTLMatin pic.twitter.com/nvaQhtEg27 — RTL France (@RTLFrance) July 1, 2024

7h40 - Législatives : gauche et majorité présidentielle condamnées à s'entendre pour faire barrage au RN

Après le premier tour des législatives, gauche et macronie appellent à des désistements au second tour, afin d'empêcher le RN d'obtenir la majorité absolue et d'accéder à Matignon. Reste que de nombreuses personnalités de la majorité présidentielle refusent d'apporter un soutien à des candidats LFI.

7h17 - Les résultats du premier tour sont u n « désastre » pour Macron, selon la presse

Jugement sévère de la presse du camp présidentiel, après ce premier tour des législatives anticipées. Le président Emmanuel Macron espérait une « clarification » mais le premier tour des législatives, avec le Rassemblement national largement en tête et aux « portes du pouvoir », constitue un « désastre » pour le chef de l'Etat, souligne la presse, qui appelle dans sa quasi-totalité à faire « barrage » à l'extrême droite.

Avec une dissolution surprise annoncée juste après les européennes, Emmanuel Macron « a fait un pari. Il l'a perdu. Pire, c'est un désastre pour son camp », relève dans la Voix du Nord Stéphanie Zorn. « Lorsque les historiens se pencheront sur la dissolution, ils n'auront qu'un mot: désastre! On ne saurait l'imaginer plus complet », renchérit Alexis Brézet dans Le Figaro. « A sa prétention d'incarner la seule alternative au ''chaos'', écrit Dov Alfon, dans Libération, les Français ont répondu en le tenant responsable de ce chaos. »

7h12 - EDITORIAL : Les paris ratés d'Emmanuel Macron

Près de sept électeurs sur dix se sont déplacés pour des élections législatives - un record depuis 1986 - mais cela ne suffira pas à panser les plaies de l'ex-majorité. Le 9 juin au lendemain d'un lourd échec aux européennes, le chef de l'Etat avait pris tout le monde de court en annonçant la dissolution de l'Assemblée nationale.

Il affirmait ce soir-là à la télévision ne pas vouloir « subir » l'histoire et appelait à une grande clarification après deux années de majorité relative. Vingt et jours plus tard, il essuie un échec. Sa majorité est défaite. Et dimanche prochain, une petite moitié de députés macronistes retrouvera au mieux les bancs du Palais Bourbon. L'échec est retentissant.

7h03 - Laurent Jacobelli (RN): « Nous avons de grands espoirs d'avoir la majorité absolue »

« Il y a une dynamique, elle n'a de cesse d'augmenter, d'aller dans notre sens », a applaudi le député RN Laurent Jacobelli ce lundi matin sur BFMTV. « Nous sommes arrivée largement premier » et « nous avons de grands espoirs d'obtenir la majorité absolue (...) La majorité absolue est l'objectif, il est tout à fait atteignable », assure-il.

Il ajoute que Jordan Bardella sera, a priori, Premier ministre qu'en cas de majorité absolue. « Il veut sauver la France, si c'est pour faire de la figuration, ce n'est pas son objectif ».

Laurent Jacobelli (RN): "Nous avons de grands espoirs d'avoir la majorité absolue" pic.twitter.com/CVjivvLOzG — BFMTV (@BFMTV) July 1, 2024

6h55 - La participation au premier tour en hausse, à 66,71%, selon l'Intérieur

La participation au premier tour des législatives s'est établie à 66,71%, selon les résultats définitifs du ministère de l'Intérieur. Il s'agit d'un record, pour ce type d'élection, depuis 2002. En 2022, le taux de participation avait été de 46,23%. L'abstention s'établit donc à 33,29% pour le premier tour de dimanche. Le pourcentage de votes blancs est d'1,18% et de nuls 0,55%.

06h45 - L 'heure des tractations a commencé pour le second tour

Encore abasourdis par le score inédit du Rassemblement national, « aux portes du pouvoir » après le premier tour des législatives, gauche et macronie appellent à des désistements au second tour, chacun s'estimant mieux placé que l'autre pour battre l'extrême droite. Plus de 300 circonscriptions en situation de triangulaire - voire de quadrangulaire dans une poignée de cas.

Du côté du Nouveau Front populaire, les partis ont déjà donné une consigne claire: tout candidat arrivé en troisième position devra se retirer. Mais pour LFI, cela vaudra là où le RN est « arrivé en tête », a précisé Jean-Luc Mélenchon.

Tout plutôt que le « projet funeste » du RN, c'est également la ligne défendue par l'actuel locataire de Matignon, Gabriel Attal, qui a lui aussi reconnu que « cela passera par le désistement de (ses) candidats » en « troisième position ». Mais seulement pour avantager « un autre candidat qui défend les valeurs de la République », a-t-il ajouté dimanche soir.

Le RN en tête au premier tour, les tractations commencent



Selon l'estimation de l'institut de sondage Elabe pour La Tribune Dimanche, BFMTV et RMC, le RN et ses alliés (qui atteignent 33% des suffrages) pourraient obtenir entre 255 et 295 sièges à l'Assemblée, la majorité se situant à 289 sièges. Le Nouveau Front populaire serait, pour sa part, entre 120 et 140 sièges. Le bloc Ensemble regrouperait 90 à 125 sièges.

La classe politique et les observateurs ont désormais les yeux rivés vers dimanche prochain et le second tour scrutin. Avec derrière la possibilité que l'extrême droite obtienne la majorité absolue à l'Assemblée. Ce qui serait inédit.