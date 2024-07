Sans surprise, Gabriel Attal officiellement élu président du groupe des députés Renaissance

En accédant rapidement à la présidence du groupe à l'Assemblée, Gabriel Attal accélère une prise d'indépendance, voire une rupture avec Emmanuel Macron, qui, impuissant à faire prévaloir ses souhaits, a déploré le « spectacle désastreux » offert par son ex-majorité.

D'ailleurs, le groupe Renaissance pourrait bientôt n'être plus qu'un lointain souvenir. Le Premier ministre - pour quelques jours encore - a annoncé que sa première proposition serait de rebaptiser le groupe « Ensemble pour la République ». Une nouvelle ère s'ouvre pour Gabriel Attal, qui, dans sa profession de foi, promet de tirer toutes les leçons des expériences acquises depuis 2017 et plus particulièrement depuis 2022. Dans ce texte, aucune mention n'est faite d'Emmanuel Macron.

Elu, faute de concurrence

Le Premier ministre, seul candidat en lice, a été officiellement élu samedi président des députés Renaissance, a annoncé le groupe parlementaire dans un communiqué. Il a obtenu 84 voix sur les 98 députés inscrits à ce scrutin interne. 7 ont voté blanc et 7 autres se sont abstenus.

Faute de concurrence, l'élection de Gagriel Attalne faisait aucun doute : le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ou encore l'ancienne Première ministre Elisabeth Borne, à qui était prêtée l'ambition de se présenter, ne s'étant finalement pas portés candidats.

Une députée - Stella Dupont - s'étant rattachée trop tard, n'a pas pu prendre part à l'élection au sein de ce groupe qui compte à date 99 membres.

Gabriel Attal prendra réellement ses fonctions de président de groupe jeudi, à l'ouverture de la 17e législature, marquée par l'élection à la présidence de l'Assemblée. D'ici là, au nom de la séparation entre pouvoirs exécutif et législatif, le gouvernement devra avoir été déclaré comme démissionnaire, ce qui pourrait intervenir mardi à l'issue d'un Conseil de ministres, selon une source gouvernementale.